Ljubljano je v okviru predavanja na Dnevu družbenih omrežij obiskala Becca Genecov, direktorica družbenih omrežij pri košarkarskem klubu Dallas Mavericks. Njeno delo na drugi strani telefona ali fotoaparata zna biti tudi nevarno, saj se ogromni športniki pogosto zaletijo vanjo, na lastni koži pa je tudi izkusila, kako neprijetno je, če te žoga zadene naravnost v obraz. A kljub temu (ali pa prav zato) ima s košarkarji zelo prijateljski odnos, saj jih nenazadnje spremlja na ogrevanjih in tekmah ter ima dostop do vsega dogajanja v zakulisju.

"Z igralci je treba zgraditi zaupljiv odnos," je razkrila prvo in najpomembnejšo skrivnost objav, ki navdušujejo oboževalce po svetu. Če sami niso pripravljeni sodelovati, objave namreč niso iskrene in posledično tudi ne tako uspešne. A da Luka Dončić nima talenta le za košarko, ampak tudi za družbena omrežja, so pri Dallas Maverics hitro odkrili in izkoristili, pravi magnet za všečke so tudi njegova prijateljstva z Dirkom Nowitzkijem, Nikolo Jokićem in Bobanom Marjanovićem.

Čas pred in po Luki Dončiću

Pri pregledu rezultatov celo govorijo o času pred Luko Dončićem in o času po njem. Njihov doseg na družbenih omrežjih je namreč po njegovem prihodu dobesedno eksplodiral in s 63 milijonov skočil na 585 milijonov, podvojil se je tudi ogled videovsebin, število sledilcev pa se je v zgolj enem letu povečalo za več kot milijon. "Tudi vrednost objav, ki kaže, koliko zaslužimo s svojimi objavami na družbenih medijih, se je potrojila," je povedala Becca, katere ekipa za družbene medije pri Dallas Maverics šteje 25 ljudi.

Družbena omrežja kluba pred Luko Dončićem (levo) in po njem (desno). Foto: I. J.

Tudi prodaja majic z imenom Luke Dončića je zelo dobičkonosna, saj so jih prodali za 20 milijonov dolarjev, klub Dallas Maverics pa je zaradi sponzorskih pogodb, ki vključujejo Luko, po poročanju revije Marketing Magazin pridobil dodatne štiri milijarde dolarjev.