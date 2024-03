Zion Williamson navdušil proti Detroitu

Opolnoči po srednjeevropskem času se v ligi NBA igrata dva derbija to sezono zelo močnih ekip: Milwaukee Bucks gostijo Oklahomo City Thunder, Minnesota Timbervolwes pa Golden State Warriors, ki v boju za končnico nujno potrebujejo zmage. V uvodnih nedeljskih matinejah je New Orleans na krilih Ziona Williamsona (36 točk - met iz igre 13/14) ugnal Detroit, Philadelphia pa je prekrižala načrte LA Clippersom, pri katerih so zaigrali vsi zvezdniki razen poškodovanega Russella Westbrooka.