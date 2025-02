Medtem ko je dogajanje na zadnji dan prestopnega roka v ligi NBA (še) precej mirno, pa so v javnost pricurljale nekatere podrobnosti in informacije glede potencialne menjave Kevina Duranta, ki naj bi v sredo zavrnil možnost, da bi se iz Phoenixa preselil h Golden State Warriors.

Menjava Luke Dončića k Los Angeles Lakers še naprej ostaja z naskokom najodmevnejši dogodek na zimski tržnici lige NBA. Za nekaj dvignjenega prahu pa je v zadnjih dneh poskrbel tudi član Phoenixa Kevin Durant, ki naj bi se po informacijah mnogih ameriških medijev znašel na izhodnih vratih Sunsov. Kot poroča Brian Windhorst iz ESPN, je bil v sredo že sklenjen dogovor, ki bi Kevina Duranta poslal v Golden State Warriors, Jimmyja Butlerja v Phoenix Suns in Andrewa Wigginsa v Miami Heat, vendar pa je Durant posredoval in prekinil posel ter izrazil svojo nepripravljenost na ponovno združitev z Warriorsi.

"Durant se je oglasil in zavrnil možnost menjave. Ni želel vrnitve v Golden State," je poročal Windhorst v oddaji Get Up na ESPN. Menjava bi Butlerja pripeljala v Phoenix skupaj z dodatno finančno injekcijo, medtem ko so bili Warriors za njegove usluge pripravljeni iti na vse ali nič. Podobno je poročal tudi Shams Charania, ki je sporočil, da Durant ni imel interesa, da bi se ponovno pridružil Warriorsom, za katere je igral v obdobju od 2016 do 2019 in z njimi dvakrat postal prvak lige NBA, obakrat je postal tudi MVP finalne serije.

Jimmy Butler je na koncu pristal pri Golden Statu. Foto: Reuters

Tudi pogovor s Curryjem ni pomagal

Warriors naj bi napačno ocenili Durantove želje in njegovo nepripravljenost na vrnitev h Golden Statu. Celo po pogovoru med Stephenom Curryjem in Durantom je Curry dejal, da je ponovna združitev malo verjetna, je poročal Anthony Slater iz The Athletic. "V zadnjih nekaj dneh je imel Stephen Curry pogovor s Kevinom Durantom, po katerem je bil Steph prepričan, da je ponovna združitev zelo malo verjetna. Ob tem je vodstvo Golden State Warriors kolektivno podcenilo Durantovo nenaklonjenost vrnitvi, je povedal eden virov iz ekipe," je poročal Slater. "V zadnjih dneh je Curry opravil pogovor z Durantom, po katerem je bil prepričan, da do ponovne združitve ne bo prišlo, ne glede na prizadevanja in želje Warriorsov. Nihče ni pričakoval, da je Durant tako nastrojen proti ekipi Golden Stata," je še zapisal Slater.

Po propadli menjavi so nato Warriors v svoje vrste pripeljali Jimmyja Butlerja, ki je z Golden Statom sklenil dvoletno pogodbo, kot vse kaže, pa bo Durant svojo kariero nadaljeval pri Sunsih, to pa je potrdil tudi Shams Charania.

