Tri dni po šokantni novici iz Teksasa, da se je vodstvo Dallas Mavericks odpovedalo Luki Dončiću in se ta seli v Los Angeles Lakers, je 25-letnik s svojo novo ekipo opravil prvi uradni trening.

Videti je bil sproščen, večkrat se je na njegov obraz prikradel širok nasmeh, sploh ob metu s sredine, ki je zadel svoj cilj. Kot poročajo ameriški mediji, je zadel ob prvem poskusu.

Dončićev met s sredine igrišča:

Luka Doncic has his first practice with the Lakers 🔥 Luka made the half court shot first try 😅 pic.twitter.com/Hmoqcspw2V