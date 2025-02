Po odmevni menjavi Luka Dončić-Anthony Davis je podpredsednik košarkarskih operacij in generalni direktor Rob Pelinka v ponedeljek dejal, da si prizadeva zapolniti luknjo na centrskem mestu. Iz Kalifornije tri dni zatem prihaja novica, da so tako želenega centra našli v 2,13 metra visokem Marku Williamsu.

23-letni košarkar se bo v Kalifornijo preselil iz Charlotte Hornets, v nasprotno smer pa odhajata Dalton Knecht in Cam Reddish, poroča Shams Charania. Posel je po informacijah ESPN vezan tudi na nabor lige NBA, saj vključuje izbor prvega kroga na naboru leta 2031 in pravico do zamenjave izbora leta 2030.

