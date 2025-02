Po menjavi v košarkarski ligi NBA, ki je na nedeljsko jutro zatresla svet, se je oglasil tudi Dorian Finney-Smith, ki bo še drugič v karieri nosil isti dres kot Luka Dončić. V Dallasu sta sodelovala med letoma 2018 in 2023, novo poglavje pa bosta pri Jezernikih odprla, ko se slovenski superzvezdnik po poškodbi spet vrne pod obroče.

Dorian Finney-Smith je bil leta 2023 del posla, s katerim so Mavericks v svoje vrste zvabili Kyrieja Irvinga, ob koncu preteklega leta pa se je znašel v številnih govoricah glede menjave moštva. Za njegovo vrnitev se je zavzel tudi Luka Dončić, a Finney-Smith je na koncu pristal pri Lakers.

Ob poslu, ki je bil tudi zanj, kot za vse druge, veliko presenečenje, je poudaril, da je hkrati doživel šok in razočaranje. Razočaranje predvsem z vidika tega, da si je Dončić po njegovem mnenju zaslužil "supermax" pogodbo, do katere zdaj ob menjavi ne bo upravičen: "Mislim, da si je zaslužil ta denar. Spremljal sem ga, ko je obrnil rezultatsko krivuljo organizacije na bolje. In želel sem si, da bo plačan, razumete?"

Dorian Finney-Smith Foto: Guliverimage

Vesel je, da ga ne bo več pokrival

Ozrl se je tudi na prihod Maxija Kleberja, s katerim so si delili slačilnico pri Dallasu od sezone 2018/2019 pa vse do leta 2023: "Vem, da je bilo Maxiju tam lepo. Ampak on je kot jaz, nas pač organizacije zamenjajo. Za igralce, kot je Luka, pa tega res ne pričakuješ."

Dodal je še, da ve, da si je Dončić vse skupaj vzel k srcu, a da ga to ne bo oviralo pri tem, da najde motivacijo za naprej in da bo še naprej lačen zmag ter dokazovanja. Za konec je pripomnil tudi, da je vesel, da mu ga ne bo več treba pokrivati na terenu.