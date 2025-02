Tako je Dončićev prihod v LA pospremila njegova zaročenka

Luka Dončić je v torek tudi uradno postal član Los Angeles Lakers, kjer bo na dresu nosil številko 77, ki je že postala njegov zaščitni znak. Ob njegovem prestopu se je že pred dnevi oglasila njegova zaročenka Anamaria Goltes, nedavno pa je ob njegovem prihodu v mesto angelov in prevzemu dresa Jezernikov na svojih družbenih omrežjih delila tudi fotografijo Dončića, ki v rokah drži svojo novo opravo.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Goltes je pod delitev objave organizacije NBA na svojih družbenih omrežjih dodala več emotikonov srca in s tem svojemu izbrancu nedvomno poslala dodatno neomajno podporo. Dončić je z novim dresom prvič poziral pred fotografi in v Los Angelesu stopil tudi pred novinarje, ob tem pa z njimi delil tudi svoja doživljanja zadnjih nekaj dni. Ti so bili po nenadni odločitvi vodstva Dallasa, da nekdanjega zvezdnika Dallasa zamenja v "nori menjavi", zanj zagotovo precej stresni.

"Prihajam v ekipo z izjemno zgodovino in neverjetno bazo navijačev. Zdaj sem Laker in veselim se izzivov z najboljšim klubom na svetu. Ekipa je močna in komaj čakam, da se pridružim fantom na parketu," je dejal Dončić, ki zaradi poškodbe mečne mišice še ni povsem nared za akcijo na parketu in bo moral na svoj debi v zlato-vijoličastem dresu še malo počakati.

Uresničene sanje Luke Dončića

Povedal je tudi, kako se je počutil, ko je prejel klic o zamenjavi igralcev, o svoji nekdanji franšizi pa ni izgubljal besed: "Ko sem dobil klic, sem moral preveriti, da ni prvi april. Najprej tega nisem mogel doumeti. Bil sem presenečen, tako kot ves košarkarski svet. Mislil sem, da bom v Dallasu preživel vso kariero. Pripadnost je zame velika beseda," je povedal Dončić, ki je že v torek ob parketu prisostvoval novi zmagi Los Angeles Lakers.

Pomerili so se na mestnem derbiju z LA Clippers in na koncu slavili prepričljivo zmago s 122:97. Spet je na igrišču blestel še vedno sveži 40-letni LeBron James, ki je v svojo statistiko vknjižil 26 točk, osem skokov in devet asistenc. James bo, če liga NBA ne bo spet doživela kakšnega nenadnega pretresa, z Dončićem tvoril enega najudarnejših tandemov v ligi.

"Uresničile so se mi sanje, ker bom igral z LeBronom Jamesom," je o sodelovanju z LeBronom, ki je tudi najboljši strelec lige NBA vseh časov, pred sedmo silo še povedal Dončić.

