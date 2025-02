Družina je na prvem mestu. Oče Luke Dončića že prispel v Los Angeles! #video

Medtem ko je Luka Dončić dres Dallas Mavericks zamenjal za dres Los Angeles Lakers in se preselil v mesto angelov na zahodni obali ZDA, je v mesto že pripotoval tudi njegov oče Saša Dončić. Kamere so ga ujele na poti v garderobo Jezernikov – ti so danes ponoči v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu premagali mestne tekmece LA Clippers (122:97) –, kar si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.