Jokić blestel, nato pa spregovoril o Dončiću

Iz ponedeljka na torek v ligi NBA niso igrali ne Los Angeles Lakers ne Dallas Mavericks. Košarkarji Denverja, še vedno brez slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, so premagali New Orleans s 125:113. Vnovič je blestel srbski as Nikola Jokić s 23. trojnim dvojčkom v sezoni, po tekmi pa je spregovoril tudi o Luki Dončiću.

Nikola Jokić je na koncu vknjižil 27 točk, 14 skokov, 10 podaj. Michael Porter Jr. je dodal 36 točk, rekord sezone. Srbski košarkar je po srečanju spregovoril tudi o trenutno najbolj vroči temi dogajanja v ligi - Luki Dončiću. "Poslal sem mu sporočilo,igurno tega ni pričakoval in ga je vse skupaj 'zadelo'. Mislim, da mora biti trenutno samo v krogu svoje družine, to je res velika sprememba. Na koncu vidiš, da je to res samo posel, tega ni res nihče pričakoval, še najmanj pa on. Zdi se, da v tej ligi ni varen nihče. Verjamem pa, da mu bo šlo pri Lakersih odlično, Luka je igralec za veliko sceno, že v Dallasu je imel nekaj posebnega," je dejal Jokić, ki ga z Dončićem veže pravo prijateljstvo.

Nikola Jokic says he texted with Luka Doncic after the trade to the Lakers:



"I think nobody is safe in the league." pic.twitter.com/vmzyWs8QYA — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 4, 2025

V dresu New Orleansa je blestel Trey Murphy III z 41 točkami oz. rekordom kariere, a so se tudi njemu v končnici tekme zatresle roke. Dosegel je namreč kar 39 od prvih 85 točk New Orleansa, v zadnji četrtini pa ga je ekipa iz Kolorada vendarle ustavila. C.J. McCollum je dal 30 točk, Jamal Murray pa za Denver 20, Julian Strawther 15, Zeke Nnaji, ki je po poškodbi Aarona Gordona dobil prvo priložnost v sezoni, pa 12.

Shai Gilgeous-Alexander je za OKC dosegel 34 točk v 22 minutah. Foto: Reuters

Denver je po zmagi na četrtem mestu zahoda. Še vedno vodi Oklahoma City Thunder, ki je s 125:96 ugnala Milwaukee. Vodilni strelec lige Shai Gilgeous-Alexander je za zmagovalce tokrat dosegel 34 točk v 22 minutah, za goste pa velja dodati, da so zaigrali brez poškodovanih zvezdnikov Giannisa Antetokounmpa, Damiana Lillarda, Brooka Lopeza in Khrisa Middletona.

V ligi vodilna ekipa ostaja Cleveland, ki ga ponoči čaka veliki derbi vodilnih ekip vzhoda z lanskimi prvaki iz Bostona. Slovenci pa bodo oči uprli v Los Angeles, kamor se je preselil Luka Dončić, tam bo ponoči namreč na sporedu mestni derbi Clippers - Lakers. Denver po prostem večeru čaka še en tekma z New Orleansom.

Liga NBA, 3. februar:

Lestvica: