Dogajanje v ligi NBA se še naprej vrti predvsem okoli Luke Dončića in njegovega nepričakovanega konca poti pri Dallas Mavericks ter začetku novega poglavja pri Los Angeles Lakers. Po ponedeljkovih tekmah je svoje misli strni član Denverja Nikola Jokić, brez dlake na jeziku pa je bil tudi Anthony Edwards, ki je z Minnesoto klonil proti Sacramentu (114:116), ob tem pa dosegel 21 točk, šest skokov in štiri asistence.

Po srečanju so mu tako kot praktično vsem zastavili vprašanje o dogajanju v preteklih dneh. "Pravijo, da nihče ni vedel nič o tej menjavi. To je naravnost noro, pri 25 letih so menjali najboljšega strelca lige in on o tem ni vedel nič. Nekdo mora veliko bolj podrobno raziskati in ugotoviti, zakaj se je to zgodilo. Košarkarja takšnega kova ne menjaš pri njegovih 25 letih, res mi je hudo za Luko. Nekje ne YouTubu sem videl, da je kupil novo hišo v Dallasu. To je res slabo," je dejal Edwards.

Parsons: Luka je ravno kupil novo hišo

V zadnjih dneh so spletne strani preplavljene z informacijami o dogajanju in različnih teorijah okoli šokantne menjave. Bleacher Report je poročal, da je Dončić v zadnjih tednih v Dallasu res kupil novo domovanje, vredno dobrih 14,5 milijona evrov (15 milijonov dolarjev). To je za ameriški medij dejal nekdanji član Dallasa Chandler Parsons. Ta je potezo Dallasa označil kot slab posel in ekstremno sranje.

"Moja največja težava je, kako so se tega lotili. Večina teh košarkarjev je ves čas v dialogu z vodstvom franšize, z lastniki, direktorji o naslednjih potezah kluba. To, kar se je zgodilo, je res pokazatelj velikega nespoštovanja. To je res slab posel, ob tem pa ne verjamem, da Jason Kidd ni nič vedel. Luka je ravno kupil novo hišo, slišal sem, da je jokal, ko je izvedel, kaj se dogaja. Govorimo o najboljšem košarkarju kluba, igralcu, ki jih je popeljal v konferenčni finale. To je res sranje," je bil neposreden Parsons, ki je dres Dallasa nosil med letoma 2014 in 2016.

Menjava enega najboljših košarkarjev v ligi je pretresla dogajanje, ob tem pa se vsi zavedajo, da prav nihče od košarkarjev v ligi ni nedotakljiv in da se lahko praktično vsakemu zgodi to, kar se je zgodilo Luki. "Strah me je," je v smehu dejal Edwards. "Tim (Connelly, generalni direktor Minnesote Timberwolves, op. p.), če me boš zamenjal, me, prosim, obvesti. Če so zamenjali Luko, lahko zamenjajo vsakega," je v svojem slogu dodal Edwards.

Antetokounmpo si želi prevlade Evropejcev

Povsem drugače pa se je odzval član Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, ki je dejal, da je ta prestop zanj uresničitev sanj. "Evropejec bo postal obraz LA Lakers, to je nekaj novega in izjemnega za Evropo, nekaj, kar se v preteklosti ni zgodilo še nikoli. Veste, kaj si želim, da bi šel Jokić h Knicksom, želim si, da gredo Evropejci na največje trge, tega si želim," je bil jasen Grk.

