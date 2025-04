Objem Saše in Luke Dončića po čustveni tekmi pove vse

V Dallasu se je zgodil večer, ki ga košarkarski navijači, zlasti tisti v Dallasu, ne bodo nikoli pozabili. Ob vrnitvi Luke Dončića v American Airlines Center se ni govorilo le o košarki. V zraku so bila prisotna močna čustva. Dončić se je prvič po šokantni menjavi v Los Angeles Lakers vrnil tja, kjer je kot 18-letnik začel svojo NBA zgodbo. Odigral je nepozabno tekmo – dosegel 45 točk, a še močnejši od številk je bil trenutek, ko je po zadnjem pisku objel očeta Sašo Dončića, in podpora vseh navijačev ter ljudi, ki jih nosi v srcu.

Vročica tekme se je začela že pred prvim sodniškim metom žoge v zrak. Dallas Mavericks so naredili vse, da se je Luka spet počutil kot doma. Vsi se še spominjamo 1. februarja, ko je jutro v Sloveniji dobilo nove razsežnost. V ZDA je odjeknila novica o menjavi Luke Dončića v Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa.

In zdaj so mu pri Dallasu ob prvi vrnitvi pripravili ganljiv video z najlepšimi trenutki njegovih šestih sezon in pol v Dallasu. Dvorana je pred začetkom tekme utihnila, nato vstala in ploskala. Dončić je sedel na klopi ob robu igrišča in se boril s solzami.

Velika Lukova zahvala

"Takoj po tekmi sem v intervjuju rekel, da ob pogledu videa sploh nisem vedel, ali bom lahko igral ali ne," je po tekmi številnim novinarjem priznal z zlomljenim glasom: "Toliko čustev me je preplavilo. Stopil sem na parket in nato igral košarko."

Video, ob katerem Luka ni mogel zadržati solza

In kako je igral – 31 točk že v prvem polčasu, skupaj 45 točk, 8 skokov, 6 asistenc in 4 ukradene žoge za zmago s 112:97. A to ni bil večer statistik. Večer, ki je šel čez športne okvirje. Pokazalo se je, kakšna veličina je Luka Dončić v globalnem smislu.

Kljub temu da Luka danes nosi dres LA Lakers, ni skrival, da je občutil močno podporo tudi s strani domačih navijačev: "Hvala navijačem, da so me pričakali s takšnim razpoloženjem in hvala za vso podporo med tekmo. Velika stvar je bila. Vsi so mi stali za hrbtom tudi v moji ekipi. Že pred tekmo smo se pogovarjali – trenerji, igralci, osebje. Želeli smo narediti nekaj posebnega in lepo je bilo videti," je dejal.

Njegovi soigralci so vedeli, da bo tekma za Luko posebna. Namenili so mu prostor, da zaigra s srcem. On pa jim je vrnil z mojstrsko predstavo in zmago s 112:97.

Oče, prijatelji in stare vezi

Na tekmi ni manjkalo znanih obrazov. Med navijači je bil tudi njegov oče Saša Dončić (pred tekmo smo ga prav tako videli, kako se je v družbi predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca rokoval z Lukovim agentom Billom Duffyjem). Luka mu je po tekmi stekel v objem in dal vedeti, kako mu njegova podpora v takšnih trenutkih veliko pomeni. Ob njem je bil tudi, ko so Luko nepričakovano preselili v Los Angeles.

V spodnjem videu si ob koncu posnetka poglejte objem Saše in Luke Dončića

“When I was watching that video I was like, “There’s no way I’m playing this game.”



Luka Dončić post game interview pic.twitter.com/EwFnjYAhWF — Luka Updates (@LukaUpdates) April 10, 2025

Nemudoma je odpotoval v ZDA in v takrat težkih trenutkih nudil sinu oporo, ki jo je tako zelo potreboval, saj je tudi sam doživel velikanski šok. Nič drugače ni bilo tokrat.

Dirk Nowitzki and Taylor Rooks caught on camera doing Ja Morant’s finger guns and grenade celebrations



I’M CRYING 😂😂😂 pic.twitter.com/7Ey9otBlN8 — Hater Report (@HaterReport_) April 10, 2025

Na tribuni je prav tako sedel Dirk Nowitzki, Dončićev mentor in prijatelj, ki mu je stal ob strani že ob debiju v dresu Lakersov. "Za vedno bom Mav, a moral sem priti podpret svojega fanta 77 (Luka Dončić) na njegovi prvi tekmi novega poglavja," je takrat na družbenem omrežju X zapisal Nowitzki.

Cuban pred dnevi spregovoril o zmoti, ki jo je Dallas naredil

Med gledalci na tekmi med Dallasom in LA Lakers je bil tudi Mark Cuban, nekdanji lastnik kluba, ki je Luko pozdravil v Dallasu leta 2018 in bil njegov največji navijač. Njuno tokratno snidenje je bilo na sredini igrišča, nedavno pa je Cuban spregovoril o Lukovi menjavi, s katero ni imel nič opravka, saj ni več večinski lastnik kluba.

"Bil sem enako presenečen kot vsi ostali. Bilo je kruto. Boleče. Še vedno sem v nekakšnem žalovanju," je nedavno spregovoril.

Mark Cuban in Luka Dončić ter prijateljski pozdrav. Foto: Guliverimage

Prav tako je izpostavil, da si klub ni vzel dovolj časa, da bi razumel Dončića kot osebnost, saj so se vrstili očitki o Lukovem "nešportnem" življenju.

"Razumeti moraš, od kod igralec prihaja, kakšne so njegove vrednote, odnosi, kultura. Mislim, da so to pri novem vodstvu spregledali. In zdaj plačujejo ceno," je bil jasen Cuban.

Izkušnja, ki bo Luko le še bolj učvrstila

Luka je prestal še eno veliko izkušnjo v karieri. In to na veliki način ter epsko predstavo. Takšne izkušnje ga bodo na njegovi nadaljnji poti le še utrdile. Podpisal se je pod veliko predstavo, s katero je pomagal ekipi, da si je zagotovila neposredno uvrstitev v končnico.

A dela še ni konec. Pred njim in soigralci sta še dve tekmi rednega dela lige NBA, z eno zmago pa si bodo Lakers zagotovili tretje mesto pred vstopom v izločilne boje.