Po čustvenem večeru, v katerem se je Luka Dončić vrnil v svoj prvi dom v ligi NBA, v Dallas, in nekdanjemu klubu nasul 45 točk ter s tem LA Lakers izdatno pomagal do zmage, je spregovoril tudi kapetan Kalifornijcev LeBron James. Poudaril je, da je bila podpora slovenskemu asu glavno vodilo ekipe na tekmi z Mavericks.

Čustva so v sredo zvečer preplavila dvorano American Airlines Center, v kateri je prvič po februarju, ko se mu je odpovedal generalni direktor Dallas Mavericks Nico Harrrison, gostoval Luka Dončić. In kakšno gostovanje je to bilo! Dončić je dosegel 45 točk in Los Angeles Lakers popeljal do zmage nad Mavsi s 112:97, s katero so potrdili neposreden preboj v končnico.

A še preden se je tekma začela, je 26-letni Slovenec doživel še izdatnejšo dozo čustvenih trenutkov. Pri nekdanjem klubu, za katerega je igral skoraj sedem sezon, so mu zavrteli video spominov. Ob tem ni zmogel zadrževati solza, po tekmi pa je priznal, da je mislil, da sploh ne bo zmogel odigrati srečanja, a mu je pri tem pomagala ekipa.

Dončić ob ogledu videa pred tekmo ni zmogel zadržati solz. Foto: Guliverimage

Ta je bila v Teksasu na posebni misiji, kot je po srečanju povedal LeBron James. Poudaril je, da je bila podpora Dončiću pri njegovi vrnitvi v Dallas glavno vodilo Jezernikov.

"To, da ga podpremo, je bila naša edina skrb, naša naloga ta večer. Želeli smo mu stati ob strani, kolikor je bilo to mogoče, skozi celotno tekmo. To je bil naš edini moto, naš edini motiv, naš edini proces razmišljanja. Vse je bilo pripravljeno na to, da mu zagotovimo podporo, da smo tam zanj na kakršenkoli način, v kakršnikoli obliki," je kapetan po zmagi dejal za Spectrum SportsNet.

Ekipa Lakersov med odmorom ob vzklikih Lu-ka, Lu-ka!:

The entire Lakers team joined the crowd chanting “Luka” during the timeout 🗣️pic.twitter.com/y85FOROoHl — BasketNews (@BasketNews_com) April 10, 2025

Predstavo Luke Dončića v mestu, v katerem je preživel skoraj sedem sezon, je James označil za zunajtelesno izkušnjo. Foto: Reuters

"Zunajtelesna izkušnja"

40-letni zvezdnik Lakersov je po Dončićevem šovu v nekdanji dvorani dejal, da je šlo za večer, ki ga "verjetno ne bo nikoli pozabil", njegovo predstavo v mestu, kjer je preživel skoraj sedem sezon, pa označil za zunajtelesno izkušnjo.

Redick: Nadčloveško

Da so v takšnih trenutkih takih predstav sposobni le redki, je po zmagi izpostavil tudi glavni trener Lakersov JJ Redick.

"Imeti toliko odločnosti, da v tako čustvenih trenutkih prikažeš takšno igro, je nadčloveško. Mislim, da to vedo tudi njegovi soigralci. Lahko se vživijo v to, kar je prestajal zadnjih nekaj mesecev. Nestrpno je pričakoval to tekmo, morda je bilo celo nekaj strahu, zagotovo pa ogromno čustev, a on je stopil na parket in storil, kar je," je bil ponosen mladi strateg kalifornijske ekipe.

"Imeti toliko odločnosti, da v tako čustvenih trenutkih prikažeš takšno igro, je nadčloveško." Foto: Guliverimage

Na vprašanje o Dončićevi sposobnosti, da zasije na tekmah, ki jih spremlja veliko čustev, pa se je Redcik pošalil: "Iskreno povedano, mislil sem, da bo dal 50 točk. Bil sem kar malo razočaran," se je nasmehnil 40-letnik, čigar ekipa je s sredino zmago potrdila neposredno napredovanje v končnico.

Do konca rednega dela trenutno tretji kolektiv zahodne konference čakata še dve tekmi. V noči na soboto bodo v derbiju gostili drugi Houston, v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času pa bodo gostovali v Portlandu.