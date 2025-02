Medtem ko je digitalni vpliv ob nedeljski menjavi skokovito narasel pri Luki Dončiću (pred menjavo je imel slabih 9,3 milijona sledilcev, zdaj jih ima 9,8 milijona), so tudi Los Angeles Lakers, ki so bili del te menjave, beležili znatno povečanje priljubljenosti. Njihov profil na Instagramu je v istem obdobju pridobil približno 300 tisoč novih sledilcev. Na drugi strani pa so pri Dallas Mavericks doživeli pravo katastrofo, povezano z družbenimi omrežji, saj so izgubili okoli 700 tisoč sledilcev.

Statistika jasno kaže, kako močan vpliv imajo superzvezdniki na podobo franšiz in zanimanje navijačev. Dončić ostaja ena najbolj prepoznavnih osebnosti lige NBA, njegova priljubljenost pa se ne odraža zgolj v predstavah na igrišču, temveč tudi v rasti njegove prepoznavnosti na družbenih omrežjih.

ANKETA Katera kombinacija je bila/bo boljša za Luko Dončića? Luka & Kyrie Irving v Dallasu + 15,87 % 126 glasov

Luka & LeBron James v Lakersih + 78,34 % 622 glasov

Luka bi moral imeti svojo ekipo brez takih zvezdnikov + 5,79 % 46 glasov Oddanih 794 glasov

Absolutni zmagovalec je razumljivo njegov novi soigralec, ki je hkrati tudi njegov idol. LeBron James, ki ima na Instagramu zapisano ime KingJames, je pravi kralj po številu sledilcev. Kar 159 milijonov jih ima, torej približno trikrat več kot drugi na lestvici Steph Curry.

Luka je trenutno na 15. mestu, njegove številke pa bi se zagotovo drastično povečale, če bi v prihodnje postal prvi obraz franšize LA Lakers in z ekipo osvojil tudi kakšen naslov prvaka.

Od drugih slovenskih športnikov imata Tadej Pogačar dva milijona, Jan Oblak pa 1,7 milijona sledilcev.