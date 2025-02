Petintridesetletni veteran Markieff Morris je že bil član moštva Los Angeles Lakers, tam je odigral sezono 2020/21, zdaj pa se je po dveh letih v Dallasu spet vrnil v Kalifornijo. Bil je del kompleta z Luko Dončićem in Maxijem Klebrom, ki ga je generalni direktor moštva Mavericks Nico Harrison poslal LA-ju v zameno za Anthonyja Davisa in Maxa Christieja.

“He’s a great guy. Super low maintenance… one of the only guys I’ve been on a team with that’ll play though any injury… I hear stuff about him not being in shape, but if you can go in an NBA game and get 30, 15, and 10, then I don’t know what shape is.”



