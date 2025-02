Po kakšni poškodbi okreva Luka Dončić? "Velja previdnost."

Ob robu šokantne menjave iz lige NBA, ki je zatresla košarkarski svet in v kateri je slovenski superzvezdnik Luka Dončić čez noč zapustil moštvo Dallas Mavericks in se preselil k slavnim Los Angeles Lakers, v drugo smer pa je odšel izjemni Američan Anthony Davis, se je za UKC Ljubljana o poškodbi 25-letnega Ljubljančana razgovoril priznani travmatolog Marko Macura.

"Po takšnih poškodbah velja previdnost pri pripravi na fizično aktivnost z zadostnim ogrevanjem, raztezanjem, spodbujanjem prekrvitve, mišičnim steznikom za preusmerjanje toka krvi iz povrhnjih ven v globoke. V splošnem tovrstne poškodbe nimamo za problematično oziroma težko rešljivo," je na profilu UKC Ljubljana na Facebooku pojasnil travmatolog osrednje slovenske bolnišnice Marko Macura.

Za kakšno poškodbo pravzaprav gre?

Luka Dončić tekme v ligi NBA ni odigral vse od božiča, ko si je na tekmi Dallasa in Minnesote poškodoval mečno mišico. In za kakšno poškodbo pravzaprav gre? "Najpogosteje gre za poškodbe medialne oziroma notranje glave, torej ene glave izmed trojne mečne mišice. Redkeje sta poškodovani drugi dve. Poškodujejo se mišična vlakna in mišična ovojnica pri prekomernem nategu. Poznamo več stopenj poškodbe, od blagega natega do večje strganine," pojasnjuje Macura, ki se je, tudi kot zdravnik košarkarske reprezentance, večkrat srečal s to vrsto poškodbe, saj se zaradi narave gibanja pri košarki predvsem pri doskokih in hitrih spremembah smeri pojavlja dokaj pogosto.

Kako dolgo traja okrevanje in na kakšen način poteka zdravljenje? "Okrevanje je odvisno od stopnje poškodbe. Pri blagih nategih lahko samo dva do tri tedne, pri večjih strganinah tudi nekaj mesecev. Operativno zdravljenje je potrebno le redko," pravi strokovnjak za športne poškodbe iz UKC Ljubljana in dodaja, da je treba ravnati previdno tudi po tem, ko je z nogo že bolje.

"Neverjetno, kako ga je treba prav skrivati"

V nedeljo je v ZDA in po svetu odjeknila komaj dojemljiva vest, da so se Mavericks odpovedali 25-letnemu slovenskemu superzvezdniku in ga v zameno za Anthonyja Davisa poslali v Los Angeles. Z Dončićevo nogo je po zadnjih informacijah iz ZDA že veliko, veliko bolje, njegov povratek na tekme lige NBA pa je bil načrtovan za soboto, 8. februarja, ko bi se moral z Dallasom v teksaškem derbiju pomeriti s Houston Rockets. A je Ljubljančan zdaj že član slovitih Jezernikov, od tam pa še ni informacij, kdaj bi lahko odigral prvo tekmo.

Zadnjo tekmo za Dallas Mavericks je odigral 25. decembra lani. Foto: Guliverimage

Za kako veliko globalno športno zvezdo pri Dončiću gre, pa je doktor Macura spoznal tudi kot uradni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance. "Neverjetno, kako ga je treba prav skrivati, sicer se ne more normalno gibati. Poskusili smo tudi z zamenjavo majic, da je drug igralec nosil majico z napisom Dončić, pa seveda ni delovalo. Še na kavo v bližnji lokal ne more brez četice zasledovalcev in lovcev na avtograme. Včasih sem moral še jaz pomagati pri odganjanju oboževalcev, tako vztrajni so pri cukanju za rokav," je Macura za interno revijo UKC Ljubljana povedal že po evropskem prvenstvu leta 2022.

ANKETA Katera kombinacija je bila/bo boljša za Luko Dončića? Luka & Kyrie Irving v Dallasu + 15,06 % 213 glasov

Luka & LeBron James v Lakersih + 78,43 % 1109 glasov

Luka bi moral imeti svojo ekipo brez takih zvezdnikov + 6,51 % 92 glasov Oddanih 1414 glasov

Preberite še: