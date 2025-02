Oglasil se je Anthony Davis: Dallas, prihajam!

Ameriški košarkar Anthony Davis je ob odhodu iz Los Angeles Lakers k Dallas Mavericks, potem ko sta omenjena kluba lige NBA sklenila dogovor, ki je pripeljal do njegove menjave s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, trezno komentiral: "To je posel." V skladu s kupčijo, ki je pošteno zatresla športni svet, se je 31-letni AD pridružil Dallasu.

Davis je nova okrepitev teksaške ekipe, medtem ko se bo 25-letni Dončić, ena od velikih zvezd prvenstva NBA, v skladu s tem dogovorom, ki je bil tajen do objave, ustalil v Kaliforniji. "Košarkarski posel je posel kot vsak drug ..." je na Instagramu med drugim zapisal Davis, ki je bil dolgih šest sezon v Los Angelesu desna roka superzvezdnika Lebrona Jamesa v moštvu Lakers.

"Pred šestimi leti sem prišel v LA z ambicijo osvojiti naslov prvaka in tega trenutka ne bom nikoli pozabil," je zapisal, ko je imel v mislih naslov jezernikov 2020.

Los Angeles bo "vedno imel posebno mesto v mojem srcu" in bo "vedno eden mojih domov," je dodal Davis, ki je svojo poklicno kariero začel v New Orleansu.

"Vsaka velika zgodba ima vznemirljivo prihodnje poglavje ... Dallas, prihajam!" je zaključil.

Dan prej se je soigralcu poklonil tudi LeBron James, ki je pravkar dopolnil 40 let. "Rad te imam, prijatelj. Lepo se imej tam zunaj," je zapisal James ob fotografiji, na kateri se z Davisom objemata.

Kar se tiče Dončića, je po ganljivem poslovilnem pismu Dallasu že oblekel svoje nove jezerniške barve najuspešnejšega kluba v zgodovini lige z Boston Celtics, in med drugim dejal, da je "hvaležen za to čudovito priložnost".

"Košarka mi pomeni vse v življenju in ne glede na to, kje jo bom igral, bom to počel z enakim veseljem, s strastjo in ciljem - osvojiti prvenstvo," je še ne 26-letni slovenski reprezentant zapisal na Instagramu.

ANKETA Katera kombinacija je bila/bo boljša za Luko Dončića? Luka & Kyrie Irving v Dallasu + 22,50 % 18 glasov

Luka & LeBron James v Lakersih + 70,00 % 56 glasov

Luka bi moral imeti svojo ekipo brez takih zvezdnikov + 7,50 % 6 glasov Oddanih 80 glasov

