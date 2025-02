Kdo dejansko stoji za šokantnim prestopom Luke Dončića?

Prestop Luke Dončića, našega najboljšega košarkarja, se še zdaleč ni polegel. Ljubljančan je včeraj že prispel v Los Angeles in se bo danes v popoldanskih urah predstavil tamkajšnjim medijem. Odzivov na enega najbolj neverjetnih prestopov v zgodovini lige NBA je bilo že mnogo. Zelo zanimivo mnenje je podal tudi Dwyane Wade, nekdanji vrhunski košarkar.

Dwyane Wade Foto: Guliverimage

Pred leti so se igralci odločali, danes pa …

"Kot prvo, preden se je vse razvedelo, sem si rekel, da v to odločitev niso bili vpleteni nobeni igralci. To je posel milijarderjev, to je bilo pri vrhu. Zadnjih 12 ali 15 let so se igralci odločali, kaj želijo narediti. Tukaj pa so odločali lastniki, guvernerji in milijarderji," je v epizodi Trading Places povedal danes 43-letni Wade.

Luka Dončić je včeraj že prispel v Los Angeles. Foto: Instagram

Wade meni, da liga NBA ni le šport, ampak tudi velik posel, kjer odločitve ekip niso vedno le športne, ampak temeljijo na finančnih in marketinških interesih. Prestop Dončića v večji trg, kot je prestop k Los Angeles Lakers, ima lahko ogromen finančni učinek na ligo.

"To je neverjetno s poslovnega vidika. Luka je bil v Dallasu šesti po prodaji dresov, zdaj bi lahko pri Lakers skočil na prvo mesto. Pomislite na mednarodni trg, pravkar smo podpisali novo TV-pogodbo, vredno 25 milijard dolarjev (24,3 milijarde evrov)? Najboljšega mednarodnega igralca imaš v Los Angelesu, kar pomeni večjo gledanost, več prodanih vstopnic."

"Vsi, Evropa, Španija zdaj gledajo proti Los Angelesu. To je bila izjemna poslovna odločitev milijarderjev, ki so rekli: 'To zdaj potrebujemo, to je dobro za ligo'," je še povedal Wade, nekdanji zvezdnik Miami Heat, ki je bil takrat del zvezdniške trojice z LeBronom Jamesom in Chrisom Boshem.

