Tudi Nikola Jokić, prvi mož ekipe Denver Nuggets, je bil presenečen ob nenadni menjavi Luke Dončića za Anthonyjja Davisa. Na novinarski konferenci po tekmi s Pelicani je povedal, da je takoj, ko je izvedel na menjavo, Slovencu poslal sporočilo. "Tega ni pričakoval, seveda ne. To je velikanska sprememba. Vse je posel, ne vem, no. … Tega nihče od nas ni pričakoval, sploh pa ne Luka. Bil sem prepričan, da je to, kar ima v Dallasu, nekaj posebnega. Mislim, da zdaj nihče od nas v ligi ni več varen, tako očitno deluje."

"I think nobody is safe in the league." pic.twitter.com/vmzyWs8QYA — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 4, 2025

Ali se lahko kaj podobnega zgodi tudi Jokiću? Bi lahko ne glede na njegov odličen status v klubu in ligi NBA nekega dne tudi njega preselili v drug klub in to brez njegovega privoljenja? Odgovor je pritrdilen.

Igralci lige NBA imajo sicer možnost, da v svoji pogodbi zahtevajo klavzulo "no-trade", ki jim daje pravico, da lahko odklonijo transfer v drug klub, če si tega ne želijo, a kot poroča The Athletic, imata takšno klavzulo za zdaj le dva košarkarja lige. Prvi je zdaj soigralec Luke Dončića pri LA Lakers, veliki LeBron James, drugi pa Bradley Beal iz ekipe Phoenix Suns.

Zakaj le dva in zakaj takšne klavzule nimajo na primer zvezdniki, kot so že omenjeni Jokić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander in podobni? Ker je igralec do pogajanj o klavzuli "no-trade" upravičen šele po najmanj osmih sezonah igranja v ligi NBA, od tega mora vsaj štiri leta igrati za trenutno moštvo (ne nujno zadnja štiri leta), ali pa omenjeno klavzuro izrecno zahtevati ob podpisu pogodbe.

Pred Jamesom in Bealom so takšne klavzule imeli le še pokojni Kobe Bryant (Lakers), Dirk Nowitzki, simbol košarkarske zvestobe, ki je za Dallas odigral kar 21 sezon, in Carmelo Anthony (NY Knicks).