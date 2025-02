Skrivnostno ozadje menjave Luke Dončića pod drobnogledom

"Šokiran sem, drugega trenutno ne morem reči," je v nedeljo le nekaj ur za tem, ko je dobro obveščeni insider lige NBA Shams Charania objavil šokantno novico o koncu zgodbe Luke Dončića pri Dallas Mavericks, na naše vprašanje o komentarju dogajanja dejal analitik Iztok Franko. Ta je nekaj dni po odmevnem dogajanju, ki še vedno dviguje ogromno prahu, zbral misli in za Sportal pokomentiral dogajanje preteklih dni.

Kdo je Iztok Franko? "Je človek, ki odkriva zgodbe, skrite v podatkih lige NBA," so pred časom delo košarkarskega analitika Iztoka Franka opisali v DMagazine, kjer je Franko redno objavljal analize iger in dogajanja pri Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem. Slovenec, ki je zaljubljen v analitiko in košarkarsko žogo, je svojo poklicno pot začel na področju IT, nato pa se je našel v digitalnem marketingu, kjer je kmalu ugotovil, da lahko podatkovno znanost aplicira tudi na košarkarsko igro. V zadnjih letih si je tako ekspresno utrl pot v ligo NBA, kjer vse glasneje opozarja nase. Svoja opažanja objavlja tudi na lastni platformi Digginbasketball. "Povod za vse skupaj je bila zagotovo ljubezen do košarke, seveda pa tudi poznavanje orodij analitike. Potem so se tu odprla še sodelovanja s športno televizijo, gostovanja na različnih podkastih …"

V nedeljo ste mi kmalu po objavi Shamsa Charanie in menjavi Luke Dončića dejali, da ste v velikem šoku in da težko poveste kaj več.

Tistih prvih nekaj trenutkov je bil to res velik šok, verjetno ni bilo človeka, ki bi v tistem času dejal kaj drugega.

Luka Dončić je po novem član LA Lakers. Foto: Guliverimage

Zdaj je minilo nekaj dni in je verjetno tako kot Luki tudi nam in vam nekoliko lažje zbrati nekaj besed o celotnem dogajanju. Vsi smo domnevali, da je Luka zaradi svoje veličine nedotakljiv in da se kaj takšnega nikakor ne more zgoditi, kajne?

Tako smo po mojem mislili vsi, ne samo pri nas v Sloveniji. Svoje so v zadnjih dneh že povedali tudi košarkarji v ligi NBA. LeBron James, Nikola Jokić, Kevin Durant, Steph Curry … Vsi so povedali, da je to nekaj, česar si ni znal predstavljati nihče. Sam pri tem mislim, da bo imela ta odmevna menjava tudi širše implikacije na dolgi rok, sploh kar zadeva dinamiko in odnose ter pogodbe med košarkarji in lastniki klubov v ligi NBA.

Tu ne moreva mimo zvestobe, za katero so zdaj mnogi izpostavili, da je le enostranska in velja le pri košarkarjih, medtem ko klubi stvari delajo po svoje in je na koncu košarkar ne glede na svoj doprinos le majhna figura v svetu financ in nerazumnih potez.

Zagotovo. Na eni strani se zahteva popolno zvestobo košarkarjev, na drugi strani pa se ta hitro konča pri vodstvih klubov. Ta zadeva ima še malce večji vpliv, ker je Luki ta menjava tudi finančno škodovala. Vsi vemo, da je bil tik pred tem, da podpiše novo maksimalno petletno pogodbo v vrednosti 345 milijonov evrov, a bi bil do te upravičen le, če bi ostal pri Dallasu.

Za "supermax" pogodbo mora namreč košarkar med drugim izpolnjevati pogoj, da je član kluba, ki ga je izbral že na naboru oziroma ga je v svoje vrste pridobil še v času, ko je bil novinec, kar pa pri Dončiću s selitvijo k Lakersom pade v vodo.

Foto: Guliverimage Sami ste v zadnjih sezonah dodobra spoznali ozadje delovanja kluba, večkrat ste bili v Dallasu, stkali veliko mrežo poznanstev in prijateljstev. Kakšni so bili odzivi iz Dallasa?

Najprej je bil seveda prisoten šok, zdaj pa veliko razočaranje, ki ne pojenja. Uprava je vse skupaj gledala skozi zelo preračunljiva in poslovna očala, to je bila po mojem največja napaka, torej kako na splošno gledajo na šport oziroma košarko. Pozabili pa so, da je Luka – tako kot je bil v Madridu, tako kot je pri nas v Sloveniji – tudi v Dallasu v zadnjih šestih, sedmih letih postal velik ljubljenec navijačev, ikona, gledali so njegove vzpone in padce. Z njim so trpeli in se veselili in to je zelo težko zamenjati.

Naravnost smešno je tudi to, da so v klubu dejali, da niso pričakovali, da bo negativen odziv takšnih razsežnosti. Trenutno v Dallasu vlada ena velika depresija, navijači organizirajo proteste, vračajo sezonske karte … Mislim, da imajo zdaj veliko težavo, verjetno veliko večjo, kot so pričakovali.

V nedeljo zvečer ste bili gost v studiu Arena Sport TV poleg očeta Saše, za katerega smo videli, da je zdaj že odpotoval v Los Angeles k Luki. Kakšen je bil njegov prvi odziv, še preden so se prižgale kamere?

Družina je na koncu najpomembnejša in tudi v tem primeru je tako. Saša je v nedeljo iskreno povedal, da ga je zmotil odnos vodilnih in kako se je cela stvar odvila. Tudi sam mislim, da je bil to glavni problem v tej zadevi. Vse skupaj je bilo povsem zgrešeno skomunicirano. Začelo se je z neko skrivnostnostjo, čudnim obnašanjem, tudi zatem pa se je komunikacija spremenila v piarovsko katastrofo, ki še vedno traja.

Saša Dončić je že odpotoval v L. A. Foto: Guliverimage

Ravno ta skrivnostnost je bila potem povod za razvijanje številnih teorij, zakaj je do menjave prišlo. Od Lukovega fizičnega stanja in tega, da je bil moteč dejavnik za Harrisona, pa do ugibanj, da so prste vmes imeli vodilni v ligi NBA, ipd. Kaj vse se je dogajalo v ozadju, verjetno ne bomo izvedeli nikoli. Kakšno je vaše mnenje?

O tem sem pisal že v ponedeljek. Sam vidim razlago v tem, da je Nico Harrison poskušal že nekaj časa klub zgraditi povsem po svojem ustroju, po svojem videnju. Luka je bil po mojem tako še zadnji člen, ki je bil hkrati tudi najbolj viden in najbolj opazen člen tega kluba, ki se ga je Nico želel znebiti. Nova vodstvena garnitura kluba, ki je v Dallas prišla pred tremi leti, je v tem času menjala praktično vse ljudi, ki so bili blizu Lukovega kroga, od piarovca in zdravnika do pomočnikov trenerja, nekaterih košarkarjev …

Tudi sam Harrison je potem na novinarski konferenci povedal, da njegova vizija sega nekje tri, štiri leta naprej in ne več, kar je za nekega generalnega direktorja kluba zelo smešno oziroma čudno. Harrison gradi neko kulturo, v katero Luka ni spadal zraven. Glede na igralce, ki jih je že pripeljal in si jih še želi, so vsi nekako iz njegovega kroga, ko je delal še za Nike. Temu v ZDA rečejo kultura AAU-košarke, vsi ti fantje so igrali tam in imeli stik z Nicom. To so bili na začetku kariere Kyrie Irving, pa tudi Klay Thompson, zdaj Anthony Davis. Z vsemi temi košarkarji je bil Harrison v tesnem stiku, ko je še deloval za Nike. Zdaj se špekulira še o menjavi Kevina Duranta, ki je še eden od teh košarkarjev. To so, kot kaže, košarkarji, ki jim Nico bolj zaupa ali pa s katerimi bi rad prišel do uspeha.

Nico Harrison Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sam mislim, da je vse skupaj tudi malce bitka egov, torej kdo bo tisti, ki bo sestavil ekipo, ki bo osvojila šampionski prstan, in z Luko v glavni vlogi bi vsak težko rekel, da je za to zaslužen on. V Dallasu je bil Luka z naskokom največja zvezda, vse se je vrtelo okoli njega in tudi zasluge za uspehe so bile v prvi vrsti – upravičeno – njegove.

Verjamete temu, da trener Jason Kidd ni ničesar vedel o menjavi? Tudi novinarska konferenca Nica Harrisona in Kidda pred srečanjem z Dallasom je bila kar malce tragikomična.

Kot sem rekel že prej, vse skupaj je prava PR-katastrofa. Pokazali niso nobene empatije, nobenega spoštovanja. S tem so si zabili samo še dodaten žebelj v krsto, ki so jo tako ali tako pred American Airlines center že prinesli navijači (smeh, op. p.). Sam dvomim, da Kidd o vsem skupaj ni vedel ničesar, ker sta s Harrisonom med drugim prišla istočasno v klub. Tudi Jason Kidd je nekdo, ki ima zelo tesne povezave z Anthonyjem Davisom, samo spomnimo se, da je bil Kidd pomočnik pri Lakersih, ko so osvojili naslov leta 2020.

Zagotovo se takšne zadeve oziroma takšne menjave ne spomniš čez noč. Do takšne odločitve ne prideš zaradi ene poškodbe, tudi razlogi, ki jih je Harrison navedel kot odločilne, jim sam ne verjamem. Njegove odločitve so verjetno zorele, odkar je prišel k Mavericksom.

Foto: Aleš Fevžer

Prek analitičnega dela ste bili tesno povezani tudi z Dallasom. Določene zadeve ste objavljali v reviji iz Dallasa DMagazine, v stiku ste tudi z nekaterimi ljudmi iz analitičnega oddelka v klubu, lani pa ste začeli objavljati na lastni platformi Digginbasketball. Dogajanje se je v večini primerov vrtelo okoli Dallas Mavericks in Luke Dončića, se bo zdaj s to menjavo spremenilo?

Tudi zame je bila ta menjava zelo velika tudi v tem pogledu, saj sem skozi sezono zelo podrobno poročal, kaj se dogaja v Dallasu. V zadnjem tednu, ko se je vse skupaj začelo dogajati, sem stvari začel širiti tudi povsem na Luko in seveda zdaj tudi LA Lakers. Zagotovo bomo tu poskušali najti najboljšo pot, brez dvoma pa je Luka nekdo, ki ga bom tudi v prihodnosti še spremljal tudi skozi analitiko in svoje delo. Kot ste že prej omenili, pa imam veliko stikov in poznanstev iz Dallasa, tako da bo tudi ta del verjetno še ostal, bomo pa vse skupaj prilagodili.

"Najbolj šokantna in najbolj odmevna menjava v ligi NBA", smo lahko večkrat v zadnjih dneh zagledali na naslovnicah medijev in slišali iz ust različnih akterjev dogajanja. Se strinjate s to oznako?

Zagotovo so bile že v preteklosti nekatere velike menjave, ena od njih je bila zagotovo odhod LeBrona Jamesa iz Clevelanda k Miami Heat. A takšne menjave, kot je bila ta z Luko, zagotovo še ni bilo. Pa to ni samo moje mnenje, to je mnenje ameriške in svetovne javnosti. Kot sem že prej dejal, je ta menjava večja tudi z vidika, da bo imela posledice in implikacije, kar zadeva pogodbe v prihodnosti lige NBA.

LeBron James in Luka Dončić sta po novem soigralca. Foto: Guliverimage

Luka je v torek prestal uradno predstavitev v dresu LA Lakers. Vem, da je še (pre)zgodaj govoriti o tem, a kakšna bo po vašem mnenju njegova nova pot?

O tem je zdaj res še težko govoriti, zagotovo pa bodo morali Lakers svojo ekipo vsaj nekoliko še prilagoditi, manjka jim še vsaj en visok igralec. Luka in LeBron James sta tako inteligentna košarkarja, da mislim, da bosta onadva zadnja težava te ekipe. Je pa treba počakati do zaprtja tržnice, torej do danes do 21. ure po našem času, ker mislim, da bo dogajanje še kar pestro. Težko pa je govoriti, kaj pričakovati od te ekipe letos, je pa tudi Rob Pelinka povedal, da celotno zadevo gledajo dolgoročno in da bodo dolgoročno ekipo gradili okoli Luke.

Mnogi so mnenja, da je Dallas s to potezo potegnil krajšo oziroma da je Nico Harrison storil napako. Ob tem je še zdaj težko verjeti, da se ekipa odpove košarkarju, ki je star 25 let in šele prihaja v najboljša košarkarska leta, pa je že tako ali tako nosilec ekipe.

Mislim, da je to poleg tega nespoštovanja in skrivnostnosti tisto, kar Nicu navijači najbolj zamerijo. Zaradi Luke je bil ta klub v zadnjih letih relevanten, boli pa tudi način, na katerega je bila ta menjava izvedena. Povsem drugače bi bilo po mojem mnenju, če bi se Nico odkrito podal na trg, ker bi bile verjetno ponudbe za Luko nore, zagotovo bi se javilo vsaj 20 klubov v ligi in bi tudi Dallas na ta način lahko iztržil veliko več.

Foto: Vid Ponikvar

Kaj pa menite o trenutni podobi Dallasa? Pred sezono se je ogromno govorilo o šampionskem prstanu, kako gledate zdaj na njihovo prihodnost?

Pritisk je velik, a so si ga nastavili sami. Navijači so ob tem že povedali, da tudi en naslov ne bo odtehtal poteze z Luko Dončićem. Če se zgodi, da jim ne uspe osvojiti naslova v prihodnjih letih ali pa da to uspe Lakersom, pa bo za Mavse to še večja polomija, kot je že zdaj. Kot sem že rekel, počakajmo, da se tržnica danes zapre, sam verjamem, da bo Dallas potegnil še eno potezo, ker jim manjka vsaj en igralec, ki bo lahko razbremenil Kyrieja Irvinga. V obrambi bodo brez dvoma na visoki ravni, sem pa prepričan, da jim vsaj še nekaj manjka.

Je pa Luka zdaj iz Dallasa zakorakal v eno največjih franšiz ne samo v zgodovini košarke, ampak kar zgodovini športa. "Zagotovo bo zdaj imel še več priložnosti, še več prestiža, večji trg, a s tem pride tudi več pritiska," pravi Franko. Foto: Guliverimage Verjetno zna biti tudi to velika prednost, če jo bo Luka le znal izkoristiti?

Sam sem to primerjal s časom, ko je bil v Real Madridu. Vsi vemo, kaj Real pomeni v Evropi tudi v nogometu, to LA Lakers pomenijo za košarko. Zagotovo bo zdaj imel še več priložnosti, še več prestiža, večji trg, a s tem pride tudi več pritiska, tako športnega, ker v Lakersih štejejo le naslovi, kot tudi medijev in vsega dogajanja okoli. Torej gresta dobro in slabo nekako z roko v roki.

Kar zadeva igro Luke, vsi vemo, da je žoga na parketu večino časa v njegovi posesti, da se takrat počuti najbolje, ko lahko ustvarja. Mislite, da bo zdaj kaj drugače?

Bomo videli, zagotovo bo vsaj na začetku potrebnega nekaj prilaganja, sploh ker bo imel ob sebi igralca podobnega kova, torej LeBrona Jamesa. Ta je v zadnjih letih to že nekoliko spremenil, ker pri 40 letih tudi ni več na vrhuncu svoje igre in nima več takšnih težav s tem, kot bi jih imel pet ali deset let nazaj. Verjamem, da bosta že to sezono našla skupni jezik, če bo LeBron še nadaljeval svojo pot, pa tudi potem naprej. Na dolgi rok pa verjamem, da bo to potem ekipa, ki bo zgrajena okoli Luke.

