Dončićevi navijači bodo žalost lahko utapljali v pivu, ki se "ujema z obupom in zmedenostjo"

Tudi dallaška mikropivovarna Celestial Beerworks se je odzvala na popolnoma nepričakovan in naravnost šokanten odhod košarkarskega zvezdnika Luke Dončića iz moštva Dallas Mavericks. Ob tej za mnoge navijače teksaške košarkarske ekipe izjemno žalostni priložnosti nameravajo izdati posebno izdajo Ipe z imenom "Prodajte moštvo". Ime je seveda namenjeno lastnikom kluba, pivo pa se bo po zagotovilih pivovarjev odlično ujelo z "obupom in zmedenostjo", ki v teh dneh prevevata navijače Teličkov.

"Počutimo se zelo močno del vsega tega, saj smo za mnoge košarkarske navijače postaja za okrepitev pred tekmo," je za časnik Dallas Morning News povedala Molly Reynolds, solastnica in kreativna direktorica mikropivovarne Celestial Beerworks. Prav ona je oblikovala pločevinko, v kateri bo kmalu izšlo posebno pivo, posvečeno žalovanju ob odhodu slovenskega superzvezdnika Luke Dončića.

Pločevinka bo imela modro etiketo, na kateri so podobe izpraznjenih košarkarskih žog in strganih navijaških zastavic. IPA bo imela 7,7 odstotka alkohola, kar je poklon Dončićevi številki dresa 77, ime zvarka pa bo "Sell the Team" (Prodajte moštvo). To je sporočilo lastnikom franšize Dallas Mavericks, predvsem igralniškima magnatoma Miriam Adelson in Patricku Dumontu, ki sta decembra leta 2023 od Marka Cubana odkupila večinski delež moštva.

Ta sta prek generalnega direktorja Nica Harrisona zakockala prihodnost Mavericks, so prepričani najzvestejši navijači, 25-letnega Dončića, ki bi bil še vsaj desetletje obraz franšize, so zamenjali za sicer odličnega, a starajočega se 32-letnega Anthonyja Davisa. Tudi če s tem v naslednjih dveh letih osvojijo naslov prvaka, je prihodnost kluba po tem izjemno negotova. Številni so prepričani, da bodo osiromašene Mavericks lastniki naposled kratko malo preselili v Las Vegas.

V dvorani American Airlines pa odstranjujejo Dončićeve plakate:

Obupani navijači bodo lahko zdaj vsaj začasno svojo žalost utapljali v pivu, ki se "odlično ujema z našim obupom in zmedenostjo", kot piše na pločevinki. V pivnici te mikropivovarne bodo imeli navijači v dresih Mavericks desetodstotni popust, "majico pa lahko prinesete tudi v rokah, če nimate več volje, da bi jo oblekli," še sporočajo podjetni pivovarji.