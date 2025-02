Po Dončićevi selitvi se je v svojem slogu javil tudi Magnifico

"What a Budallas," ("Kakšne budale", op. p.) je ob svojem dresu, ki se barvno ujema z dresi Dallas Mavericksov, nekdanjega kluba Luke Dončića, zapisal glasbenik Magnifico in dal s tem jasno vedeti, kaj si misli o potezi, ki jo je v soboto potegnil klub iz Teksasa. Dallas je pretekli konec tedna poskrbel za nenavadno potezo in superzvezdnika Dončića v zamenjavi treh klubov poslal v Los Angeles, v nasprotni smeri pa je iz mesta angelov prispel Anthony Davis.

Magnifico se je v videoposnetku, ki mu je dodal tudi glasbeno podlago s tolkali (začetek njegove pesmi Hir aj kam, hir aj go), ob belo-modrem dresu pošalil, saj ta na sprednji strani poleg številke 13 nosi tudi napis Budallas. Že lani pa se je Magnifico ob boku svoje spremljevalne zasedbe pojavil v istem dresu, ki so jih izdelali v podporo slovenskemu košarkarskemu zvezdniku Dončiću ob uvrstitvi v finale lige NBA, svojo ekipo pa so glasbeniki poimenovali Budallas Šiška. Zdaj je dres v času, ko je selitev Dončića v LA presenetila košarkarski svet in ligo NBA, lahko ponovno uporabil za bolj satiričen namen.

Gotovo je le to, da je tudi Magnifico oboževalec Dončićevih predstav na parketu in budno spremlja dogajanje tako v NBA kot tudi v športnem svetu.

