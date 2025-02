Scenarij, v katerem je Dončić nedotakljiv, a uresničiti se ne more

Medtem ko košarkarski in širši športni svet še vedno pretresa nenadna selitev slovenskega superzvezdnika lige NBA Luke Dončića iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers, se ljubitelji videoigre NBA 2K25, najbolj priljubljene simulacije igre pod koši, trudijo ponoviti šokantno kupčijo. Njihovi napori so sicer brezplodni, saj je Luka Dončić v svetu virtualne košarke tako rekoč nedotakljiv.

Ljubitelji videoigre NBA 2K25 so se takoj, ko je v noči na nedeljo odjeknila vest, da se Luka Dončić po dogovoru med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakes seli na zahodno obalo ZDA, lotili preverjanja, ali bi algoritem videoigre, ki presoja o smotrnosti prestopov košarkarjev med klubi lige NBA, dovolil takšno kupčijo.

Odgovor je bil jasen ne. Igralci, ki so Dončića pod enakimi parametri kot v resničnosti poskusili poslati v Lakerse skupaj z Maxijem Kleberjem in Markieffom Morrisom, Dallas pa bi v zameno dobil Anthonyja Davisa, Maxa Christieja in izbor v prvem krogu nabora NBA 2029, so tako rekoč vselej doživeli hladen tuš.

Luka Dončić je glede na svoje atribute (sposobnosti) četrti najboljši igralec v videoigri NBA 2K25. Njegov skupni rating (ocena) je 96 – pred njim so uvrščeni le še Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo in Shai Gilgeous-Alexander. Foto: 2K Games / Posnetek zaslona

Virtualni šef Mavericksov: Luka je nedotakljiv

Jordan Hobson, umetnointeligenčni generalni direktor Dallas Mavericks v igri NBA 2K25, igralce, ki poskušajo skleniti takšen dogovor, zavrne z različnimi pojasnili, je razvidno iz več objav igralcev na družbenem omrežju X.

"Luka Donćič je nekdo, ki ga vidimo kot nedotakljivega. Edini način, da bom sprejel dogovor, ki bo vključeval tudi njega, je, da me ponudba zanj dobesedno odpihne – in ta me ni," je ena od zavrnitev virtualnega generalnega direktorja Mavericksov. Igralcem, ki so Dončića poskusili poslati v Lakerse, je sporočil tudi: "Od mene zahtevate, da se znebim zelo dragocenega igralca, medtem ko nihče od teh, ki mi jih ponujate, ni niti približno tako kakovosten. To se ne bo zgodilo."

Neuspešen poskus poustvaritve posla med Lakersi in Dallasom v igri NBA 2K25:

Edini, ki se v igri NBA 2K25 strinja s poslom, je predstavnik kluba Utah Jazz. Ta je bil v kupčijo med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers udeležen v manjši meri, in sicer je dobil Jalena Hooda-Schifina, člana Jezernikov, in izbor v drugem krogu letošnjega nabora NBA, v zameno pa bo imel vlogo pri uravnoteženju plač drugih košarkarjev, izmenjanih v dogovoru.

Jasno je, zakaj igra ne dovoli odhoda Luke Dončića v Los Angeles

V nasprotju z resničnim svetom, kjer lahko dogovore, kakršen je bil odmevni med Dallasom in Lakersi, diktira cela vrsta različnih dejavnikov in razlogov, potencialno tudi takšni, ki so skriti pred javnostjo in celo pred košarkarji, udeleženimi v kupčije, je proces prestopov igralcev v videoigri NBA 2K25 precej bolj transparenten in sledi logičnim zakonitostim, ki jih narekuje algoritem igre.

Zavrnitev kupčije v igri NBA 2K25 s pojasnilom, da je Dončić nedotakljiv:

Legit this Luka Doncic-Anthony Davis trade isn’t even doable on NBA 2K because the Mavs aren’t getting enough 😂 pic.twitter.com/yGY6hmLsgo — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 2, 2025

Ta smiselnost in izvedljivost dogovorov za izmenjavo košarkarjev presoja glede na njihove atribute (sposobnosti), potencial za nadaljnji razvoj in njihov morebitni dolgoročni vpliv na klub, na primer na možnost za osvojitev naslova prvakov lige NBA.

Glede na to, da je Luka Dončić še razmeroma mlad – 28. februarja bo dopolnil šele 26 let, košarkarji v ligi NBA pa sodeč po eni od raziskav svoje najboljše tekme v povprečju odigrajo med 27. in 31. letom (vir) –, da je eden najboljših igralcev v ligi NBA in ima potencial za osvojitev šampionskega prstana, kar je dokazal že v lanski sezoni, ko se je Dallas predvsem na krilih Dončića uvrstil v finale lige NBA, je razumljivo, zakaj v igri NBA 2K25 kombinacija Anthonyja Davisa in izborov na naboru NBA ne izenači vrednosti, ki jo Dončić prinaša svoji ekipi.

Preberite tudi: