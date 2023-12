Slovenski reprezentant v bitki s časom

Še kako je živ spomin na začetek avgusta in pripravljalno tekmo Slovenije pred svetovnim prvenstvom, ko je Vlatko Čančar proti Grčiji tri minute in pol pred koncem atraktivno zabil, nato pa ob pristanku obležal na parketu in se prijel za koleno. Kaj hitro je postalo jasno, da slovenski reprezentant zaradi strgane sprednje križne vezi v kolenu ne bo mogel pomagati Sloveniji na svetovnem prvenstvu, prekrižati pa je moral celotno sezono, kjer je bil pripravljen na boj za minute za dokazovanje v dresu prvakov Denver Nuggets.

Avgusta je prestal operacijo sprednje križne vezi na levem kolenu. Foto: Instagram

Namesto košarkarske žoge se tako življenje slovenskega reprezentanta vrti okoli rehabilitacije in okrevanja po poškodbi kolena. "Zdaj sem začel teči. Za zdaj gre vse po načrtih. Nimam težav z nobenimi vnetji ali s čim podobnim. Počutim se dobro, zelo dobro, vse se premika v pravo smer," je v pogovoru za Dallasbasketball.com dejal Čančar. "Na svetovnem prvenstvu smo imeli kar nekaj težav s poškodbami, že prej sva odpadla jaz in Edo Murić. Mislim, da so fantje izpolnili naša pričakovanja. Vedno si želimo igrati za medaljo, zato smo v športu. Moram priznati, da so me fantje močno presenetili z zmago nad Avstralijo, maščevali smo se jim za poraz na olimpijskih igrah. Žal proti Kanadi ni šlo, Luko so vrgli iz igre in ritma in to se pri igralcu takšnega kova gotovo pozna na celotni ekipi," je opažanje povzel Čančar.

Cilj? Zaigrati na OI.

Ta je svetovno prvenstvo spremljal iz ZDA, kjer je so ga kmalu po poškodbi v Los Angelesu operirali, nato pa je vse svoje misli in napore že usmeril v okrevanje. Po najbolj optimističnih napovedih bi bil lahko nared za igro ob koncu letošnje sezone. Čančar je v pogovoru za ameriški medij spregovoril tudi o odnosu z Dončićem in njegovo novo vlogo v reprezentanci, kjer je od letošnjega poletja tudi kapetan. "Luka je začel razumevati in dojemati, da če želiš zmagovati, moraš biti bolj odgovoren. Moraš skrbeti zase. Vidi se, da v košarko vlaga vse, vidi se njegova želja po zmagovanju. Bolj je konsistenten, skrbi zase in svoje telo in to prinaša rezultate," je prepričan 26-letni košarkar.

Z reprezentanco želi še drugič v zgodovini zaigrati na OI. Foto: Anže Malovrh/STA

"Luka ima odličen pregled nad igro, nikoli ne hiti in ustvarja pritiska, zna najti pravi trenutek. V tem je res dober in mislim, da bi se lahko vsi organizatorji igre od njega veliko naučili. Upam, da bova kmalu spet zaigrala skupaj, obožujem biti v ekipi skupaj z njim. Potrebujemo ga v reprezentanci, upam, da bo zdrav in pripravljen," je dejal Čančar, ki se je ob tem dotaknil tudi svojega udejstvovanja v dresu s slovenskim državnim grbom.

Če bo Primorec do poletja znova nared za najhujše napore, bo njegov nastop v slovenski reprezentanci pogojen tudi z odločitvijo njegovega delodajalca Denver Nuggets, na kar je pred tedni že opozoril tudi predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. "Kar zadeva olimpijske kvalifikacije, je realno pričakovati, da bo Edo Murić tam lahko zaigral, medtem ko je pri Čančarju več negotovosti. Od njegove poškodbe bo do obdobja kvalifikacij minilo veliko manj časa kot od Edove. Želimo si, nismo pa edini, ki bomo odločali o tem, ali bo Vlatko zraven ali ne," je takrat dejal Erjavec, ki se seveda nadeja, da bo Čančar znova del reprezentance. Enake želje ima tudi 203 centimetre visoki košarkar. "Moj cilj je zaigrati na olimpijskih igrah, če se seveda tja uvrstimo. Za kvalifikacije še ne vem, upam, da bom dobil zeleno luč, a poleti si želim biti z reprezentanco," je slovenske navijače z optimizmom še navdal Čančar, ki naj predvidoma aprila začel z resnejšimi treningi z žogo.

KZS na obisku v ZDA V tem tednu sta se čez lužo na obisku pri Čančarju in Dončiću med drugim mudila generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Aleš Križnar in direktor članskih reprezentanc Matej Likar, so sporočili iz KZS. Med drugim si je delegacija KZS ogledala ponedeljkov obračun v Ball Areni v Denverju, kjer so se mudili Dallas Mavericks z Luko Dončićem. "V Grčiji nas prav gotovo čaka težko delo. A kot sem že večkrat poudaril verjamem v našo reprezentanco. Želim si, da zdravi dočakamo poletje in mislim, da smo sposobni doseči drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre. Pred polno dvorano navijačev bo vsekakor užitek igrati," je za KZS dejal Dončić. Na obisku v ZDA so se mudili direktor članskih reprezentanc Matej Likar, novopečeni generalni sekretar KZS Aleš Križnar, predstavnik za stike z javnostmi Grega Brezovec in trener za fizično pripravljenost v slovenski reprezentanci Anže Maček. Foto: KZS "Med tokratnim delovnim obiskom v Združenih državah Amerike je bilo še posebej pomembno srečanje z Vlatkom Čančarjem. Po nesrečni poškodbi kolena v začetku avgusta je namreč nemudoma odpotoval v ZDA in v tem času smo imeli le stike na daljavo. Izjemno nas veseli, da Vlatko po poškodbi odlično okreva. Navdušujeta nas njegova izjemna želja in volja, ki ju kaže in le želimo si lahko, da bo okrevanje še naprej potekalo po zastavljenih načrtih. Verjamem, da o Luki Dončiću in njegovih izjemnih predstavah pod koši ne rabimo izgubljati preveč besed in lahko v njegovih mojstrovinah le uživamo," v Dallasu razmišlja generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Križnar. Direktor članskih reprezentanc Likar je dodal: "Ob vsakodnevnih navdušujočih igrah, ki jih kaže Luka, nas še posebej veseli Vlatkovo okrevanje po poškodbi in njegov optimizem. Veseli nas, da smo lahko v kontaktu s klubskimi predstavniki Denverja, ki skrbijo za rehabilitacijo in le ta poteka po predvidenih načrtih. Razumljivo v tem trenutku še ne moremo govoriti o Čančarjevem morebitnem igranju za reprezentanco v olimpijskih kvalifikacijah. A že dejstvo, da z zanimanjem spremlja reprezentančno dogajanje ter njegovo prisrčno snidenje z Luko ob gostovanju Dallasa v Denverju je znak, da si s soigralci želi spisati veliko uspešnih reprezentančnih zgodb."

