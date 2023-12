Anamaria ne mara košarke? Je romantik? Bo zapustil Dallas?

Luka Dončić Foto: Profimedia Luka Dončić se novinarskih vprašanj in intervjujev (razen po tekmah, ko je obvezan, da poda izjavo) izogiba, zdaj pa je le sedel na pogovor ena na ena s priznano ameriško košarkarsko novinarko Rachel Nichols. In govoril je tako o košarki kot o zasebnem življenju, seveda kot vselej redkobesedno.

"Je odličen košarkar. Osvojil je prstan. Super fant je. Imamo nekaj veteranov, a zdaj imamo tudi nekaj mladih fantov. Midva pomagava njim, oni pa tako nama," je govoril o odnosu s Kyriejem Irvingom. V prejšnji sezoni se je govorilo, da med njima ni prave kemije, a zdaj naj bi bilo drugače. Tudi izven parketa se večinoma pogovarjata o košarki, v smehu pove Ljubljančan. "Sva pač košarkarja. Čeprav se skušam izogniti pogovoru o košarki, vedno prideva do nje."

Zagotovo pa se o košarki ne pogovarja s svojo zaročenko Anamario Gotles, s katero sta pred tremi tedni postala starša. "Vesel sem, da jo imam. Lepo se imava. Pomaga mi, ko se soočam s pritiskom. Ko pridem domov, se o košarki ne pogovarjava. Ne mara košarke. Ja, zdaj hodi na tekme in jo ima rada, a včasih je res ni marala. A to mi je všeč." Spoznala sta se, ko je imel 11 let, v kampu na morju. Letos poleti jo je zasnubil. O njuni zaroki na blejskem otoku je novinarka komentirala, da je to romantičen kraj. "Sem romantik," je v smehu dejal Luka. Res? "Ne."

On this week's Headliners, Luka Doncic talks about how his fiancé who "doesn't like basketball" helps him keep perspective on his crazy life. The two met when they were 11 years old and now have a three-week-old baby daughter. pic.twitter.com/HRAJRYeGBm