Kar ni uspelo Dallasu in Dončiću, je Oklahomi

Košarkarji Oklahome City Thunder so v noči na petek v ligi NBA prekinili niz zmag Los Angeles Clippers, ki so dan pred tem ugnali Dallas Mavericks z Luko Dončićem. Oklahoma je pred domačimi navijači slavila s 134:115 in s tem končala najdaljši niz zmag v tej sezoni, ki so ga z devetimi zaporednimi zmagami držali Clippersi.

Oklahoma je bila pred domačimi navijači izjemno strelsko razpoložena, temelje k zmagi pa je postavila v tretji četrtini, ki jo je dobila s kar 45:33. Gostitelji so izkoristili skoraj 59 odstotkov metov iz igre, zbrali so 12 asistenc več od nasprotnika (35:23). Shai Gilgeous-Alexander je bil z 31 točkami in osmimi skoki prvi strelec Oklahoma, Chet Holmgren jih je dodal 23. Pri Clippersih je bil s 23 točkami strelsko najbolj razpoložen James Harden (4/9 za 3), ujel je devet odbitih žog, Paul George, ki se je vrnil po bolezni, jih je dodal 22 (5/8 za 3). Za Clipperse je bil to šele prvi poraz v decembru.

Najbolj izenačena tekma večera se je odvila v Portlandu, kjer je Washington s 118:117 ugnal domačo ekipo. 12 sekund pred koncem je Kyle Kuzma, ki je bil z 32 točkami prvi strelec svoje ekipe, zadel prosti met za vodstvo Washingtona s 118:115, na drugi strani je nato štiri sekunde kasneje z zabijanjem zaostanek le na točko znižal Anfernee Simons (41 točk, 7/14 met za 3, 7 as.). Gostitelji so nato še zapravili žogo, v zadnji sekundi pa je z metom poskusil Jerami Grant, a bil neuspešen in zmaga je odšla v roke Wizardsom.

21. zmago v sezoni so dosegli košarkarji Milwaukeeja, ki so s 118:114 premagali Orlando Magic. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je ob zmagi dosegel 37 točk in deset skokov.

Liga NBA, 21. december:

Lestvica