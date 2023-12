Na pragu sramote, kot je v ligi NBA še ni bilo

Košarkarje Detroita le še en poraz loči od velikega in neslavnega mejnika najdaljšega niza zaporednih porazov v eni sezoni lige NBA. Če bodo v noči na sredo Pistons pokleknili na obračunu z Brooklynom, se bodo uradno zapisali pod 27 zaporednih neuspehov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in poskrbeli za nov sramotni mejnik kluba, ki iz sezone v sezono tone vse globlje in globlje.

Navijači Detroit Pistons v zadnjih tednih oziroma mesecih zagotovo vse bolj in bolj obujajo spomine na leto 2004, ko so njihovi ljubljenci zadnjič postali prvaki lige NBA. Spomini, ko so Richard Hamilton, Ben Wallace, Rasheed Wallace, MVP finalne serije Chauncey Billups in Tayshaun Prince med drugim v finalu na kolena spravili zvezdnike LA Lakers Shaquilla O'Neala, Kobeja Bryanta, Garyja Paytona in Karla Malona, so zagotovo ob trenutni ob agoniji, ki jo preživljajo Pistons, še toliko večjega pomena.

V zgodnjih 2000-ih, ko so prevladovali Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs, je le nekaj ekipam uspelo prekiniti ta cikel, a nobena ni bila opaznejša kot leta 2004 Detroit Pistons. Ti so po obnovi ekipe leta 2002 na čelu z Benom Wallacom s trdo obrambo zavladali ligi NBA. Dobrih 19 let kasneje je ekipa, ki domuje v Little Caesars Areni, le še korak oddaljena od največje polomije v zgodovini lige NBA.

Ben Wallace in Chauncey Billups leta 2004 Foto: Guliverimage

Tekma v noči na sredo bi lahko bila za Detroit tako zgodovinska, a z močnim negativnim prizvokom, saj bi Pistons z morebitnim porazom proti Brooklyn Nets zabeležili že svoj 27. zaporedni poraz v ligi NBA, s čimer bi podrli absolutni rekord v številu zaporednih porazov v eni sezoni v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu. S trenutnimi 26 porazi je Detroit že izenačil neslavni rekord, s čimer se je izenačil s Cleveland Cavaliers iz sezone 2010/11 in Philadelphio 76ers iz sezone 2014/15. Še dve tekmi pa ločita Detroit od absolutnega neslavnega rekorda Philadelphie, ki je med sezonama 2014/15 in 2015/16 nanizala 28 zaporednih porazov. Če bi Pistons dosegli 29 zaporednih porazov, bi imeli zelo velike možnosti, da podrejo rekord najdaljšega niza katerekoli vrste v zgodovini lige NBA. Najdaljši niz zmag v ligi NBA je namreč 33 tekem in pripada Los Angeles Lakers v letih 1971/72.

Najdaljši nizi zaporednih porazov v eni sezoni lige NBA 26 zaporednih porazov : 2010/11 Cleveland Cavaliers (19-63), 2013/14 Philadelphia 76ers (19-63), 2023/24 Detroit Pistons (2-27)

: 2010/11 Cleveland Cavaliers (19-63), 2013/14 Philadelphia 76ers (19-63), 2023/24 Detroit Pistons (2-27) 24 : 1981/82 Cleveland Cavaliers (15-67)

: 1981/82 Cleveland Cavaliers (15-67) 23 : 2011/12 Charlotte Bobcats (7-59), 1997/98 Denver Nuggets (11-71), 1995/96 Vancouver Grizzlies (15-67)

: 2011/12 Charlotte Bobcats (7-59), 1997/98 Denver Nuggets (11-71), 1995/96 Vancouver Grizzlies (15-67) 20 : 2020/21 Houston Rockets (17-55), 1993/94 Dallas Mavericks (13-69), 1972/73 Philadelphia 76ers (9-73)

: 2020/21 Houston Rockets (17-55), 1993/94 Dallas Mavericks (13-69), 1972/73 Philadelphia 76ers (9-73) 19 : 2017/18 Memphis Grizzlies (22-60), 2003-04 Orlando Magic (21-61), 1995-96 Vancouver Grizzlies (15-67), 1992/93 Dallas Mavericks (11-71), 1988/89 Los Angeles Clippers (21-61), 1981/82 Cleveland Cavaliers (15-67), 1981/82 San Diego Clippers (17-65)

: 2017/18 Memphis Grizzlies (22-60), 2003-04 Orlando Magic (21-61), 1995-96 Vancouver Grizzlies (15-67), 1992/93 Dallas Mavericks (11-71), 1988/89 Los Angeles Clippers (21-61), 1981/82 Cleveland Cavaliers (15-67), 1981/82 San Diego Clippers (17-65) ... *V oklepajih je zapisano končno razmerje zmag in porazov ekip po koncu rednega dela z izjemo Detroita

Monty Williams z zasedbo Detroita ne najde prave forme. Foto: Guliverimage

Številni NBA strokovnjaki so trenutno zasedbo Detroita že označili za eno najslabših ekip v zgodovini lige NBA. Pistons so v sezono vstopili z željo, da izboljšajo svoj lanski dosežek, ko so na 82 tekmah zmagali le sedemnajstkrat. Zagotovo si navijači Detroita niso mislili, da bodo letos po 29 tekmah na svojem računu šteli le dva uspeha. Zaradi slabih predstav so na zadnji domači tekmi navijači glasno pozivali milijonarja in lastnika kluba od leta 2011 Toma Goresa k prodaji kluba. Leta 2020 je generalni direktor kluba postal Troy Weaver, Monty Williams pa je takrat postal do tistega trenutka najbolje plačani trener v zgodovini lige NBA, saj naj bi do leta 2029 v žep pospravil 78,5 milijona dolarjev.

A nič od tega ni prineslo zasuka v predstavah v zadnjih letih zelo neprepričljivega Detroita. Pistons v končnici niso zmagali že vse od četrte tekme finala vzhodne konference leta 2008, v zadnjih 15 letih pa so bili "pometeni" v vseh svojih treh nastopih v prvih krogih nastopov v končnici lige. Od leta 2019, ko je nekdanji član Detroita Blake Griffin zadnjič v svoji karieri nastopil na All-Star tekmi, niso zmagali več kot na 23 tekmah v rednem delu.

Slabi rezultati so sicer Detroitu prinesli štiri zaporedne izbore med najboljših deset na naborih lige - Killian Hayes (sedmi, 2020), Cade Cunningham (prvi, 2021), Jaden Ivey (peti, 2022) in Ausar Thompson (peti, 2023). Vodstvo kluba je v zadnjih treh letih opravilo 22 menjav in verjetno eden še najboljših košarkarjev, ki je v tem času nosil dres Pistonsov, je 34-letni Hrvat Bojan Bogdanović. Detroit se trenutno ponaša z enim najslabših izkupičkov točk v ligi, s povprečjem 109,2 točke na obračun imajo tretji najslabši napad, daleč najšibkejši pa so pri metu za tri točke, izkoriščajo namreč le 29,6 odstotka poskusov. Ob tem so druga najslabša ekipa po številu izgubljenih žog (16,5 na tekmo).

Nazadnje so zmagali 30. oktobra. Foto: Reuters

Kljub sramotnemu nizu pohvale trenerja

Noč na sredo bo tako za Detroit še kako pomembna, če se želijo izogniti novemu dnu in se za vedno z neslavnim nizom zapisati v zgodovino lige. Pistons so nazadnje slavili 29. oktobra, ko so v gosteh premagali Chicago, dan pred tem pa so ugnali Charlotte, to pa sta tudi edini zmagi zasedbe Montyja Williamsa v tej sezoni.

"Normalno, da smo vsi potrti po porazih. Ko izgubiš tolikokrat, kot smo mi, ne smemo pozabiti, da smo v prvi vrsti ljudje. A kako se fantje vračajo na delo po vseh teh porazih, je nekaj, kar me vedno znova navdušuje. Bil sem na čelu številnih ekip, a redko katere so imele takšno držo, kot jo ima ta. Moji košarkarji niso namensko tolikokrat izgubili, vsak dan delajo s fokusom, z željo in načrtom, da zmagajo," je po zadnjem porazu dejal Williams, ki mu letošnja sezona zagotovo ne more biti v ponos. Gre za neuspeh na vseh ravneh organizacije in zdaj je uradno že zgodovinski.

Preberite še: