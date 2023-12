Božična rapsodija Luke Dončića, ki je čaral in pisal zgodovino v Phoenixu! #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je blestel na gostovanju v Phoenixu. Dallasu je do 18. zmage v tej sezoni pomagal s kar 50 točkami, na dvoboju pa presegel tudi mejo deset tisoč doseženih točk, hkrati pa poskrbel še za kopico statističnih sladkorčkov in rekordov. Na vedno atraktiven božični dan v ligi NBA so se razveselili zmage še New York, Denver, Boston in Miami.

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 114:128 (24:36, 54:64, 92:91)

Allen 32, Metu 23, Booker 20, Durant 16; Dončić 50, Jones Jr. 23, Lively II 20, Hardaway Jr. 18

Učinek Luke Dončića: 50 točk (za tri 8/16, za dve 7/9, prosti meti 12/12), 6 sk., 15 as., 4 ukr. žoge, 3 blok., 4 izg. žoge v 43 minutah

Božični dan v ligi NBA je že šestnajstič zapored sestavljalo pet srečanj, na katerih so prevladovale ekipe z najboljšimi in najatraktivnejšimi košarkarji na svetu. Med njimi se je najbolj izkazal prav Luka Dončić, gonilna sila in največji dragulj Dallas Mavericks. Slovenski zvezdnik je v sklepnem dejanju spektakularnega košarkarskega večera na gostovanju v Phoenixu dosegel kar 50 točk in popeljal svoje moštvo do 18. zmage v tej sezoni.

Kako je Luka Dončić z drugo trojko na tekmi presegel mejo 10 tisoč doseženih točk v karieri:

Luka Dončić is the Grinch in Phoenix



10,000 career points

Vrhunci dvoboja v Phoenixu:

Uspeh najboljšega slovenskega košarkarja in njegovih soigralcev je še toliko večji, saj je Dallas znova nastopil z oslabljeno zasedbo. Poleg Kyrieja Irvinga (izpustil je že deveto tekmo zapored), ki je rapsodijo 24-letnega Slovenca, enega najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu, navdušeno spremljal s klopi, nista mogla soigralcem pomagati tudi Nemec Maxi Kleber in Avstralec Josh Green. Tudi Phoenix pa ni mogel računati na najmočnejšo postavo. Bradley Beal ostaja na seznamu poškodovanih, zaradi osebnih razlogov pa je drugo zaporedno tekmo izpustil center iz Bosne in Hercegovine Jusuf Nurkić

Dončić zasenčil zvezdniški dvojček Booker-Durant

Dončić je hitro zagospodaril na parketu v Phoenixu, kjer je leta 2021 blestel v končnici in po nepozabni predstavi na odločilni sedmi tekmi ponižal nemočna Sonca. V dvorani Footprint Center je svoje razkošno znanje in visoko košarkarsko inteligenco, s katero je obrambi gostiteljev povzročal stalne težave, predstavil tudi na božični dan. Bil je neustavljiv in v napadu povsem zasenčil zvezdniški dvojec Durant - Booker pri gostiteljih.

Derrick Jones Jr. je bil s 23 točkami drugi strelec Dallasa na gostovanju v Arizoni. Foto: Reuters

Izjemno predstavo v prvem polčasu je kronal s kar 24 točkami in 8 asistencami, katerih večino je podelil mlademu centru Derecku Livelyju II. Ta je odpravil poškodbo levega gležnja in se vrnil na parket. Dallas ga je zelo pogrešal.

Phoenix na krilih Allena povedel, a ...

Kevin Durant je bil s 16 točkami (met iz igre 4/11) šele četrti strelec svoje ekipe. Dodal je še 8 skokov, 7 asistenc, a tudi šest izgubljenih žog. Foto: Reuters Dallas je prvi del srečanja dobil s 64:54, a se je Phoenix na krilih Graysona Allena, ki je v tretji četrtini dosegel kar 19 točk, na koncu pa bil z 32 najboljši strelec svoje ekipe (za tri točke je metal 8/17), vrnil v igro. Ne le, da je ujel goste iz Teksasa, pri katerih je začel šepati odstotek meta za tri točke, Dončić pa je pogrešal bolj razigrane soigralce in ni mogel vsega opraviti sam, ampak je Phoenix spravil občinstvo na noge še z preobratom. Tudi po zaslugi rezervista Chimezieja Metuja, ki se je izkazal z dvojnim dvojčkom (23 točk in 19 skokov).

Tako je Dallas ob vstopu v zadnjo četrtino zaostajal (91:92), nato so Sonca povišala prednost na +6 (97:91), a je nato sledil samozavesten odgovor vročega Dončića. Čeprav je znova prebil na parketu ogromno število minut, odigral jih je kar 44, je ohranil dovolj svežine in zbranosti, da je zadeval trojke v prelomnih trenutkih. Mavericks so si povrnili prednost, Dončić pa je veličastno predstavo kronal s košem za končno zmago 128:114.

Zadnji koš Luke Dončića na srečanju:

WHAT A NIGHT ‼️



LUKA DONCIC HAS 50 PTS IN PHOENIX 🤯



📺 #NBAXmas on ESPN

S tem je poskrbel za izjemen mejnik, to je bila njegova okrogla 50. točka, v bogato statistiko pa je vpisal še 15 asistenc, 6 skokov, kar štiri ukradene žoge in tri blokade, ob katerih so štiri izgubljene žoge hitro zbledele in dale vedeti, kako se je izkazal mladi Slovenec.

Padel je mejnik, Dončić presegel 10 tisoč točk!

Dončić je na srečanju v dvorani Footprint Center postavil izjemen zgodovinski mejnik, saj je presegel 10 tisoč doseženih točk. Na tekmi v Phoenixu je potreboval 11 točk in jih dočakal že po sedmih minutah srečanja!

Luka Dončić eclipsed 10,000 career points with a basket at the 4:52 mark of the first quarter in Phoenix.



Per @EliasSports, Dončić is the sixth-fastest to 10K points in terms of age (24 years, 300 days) and tied for the seventh-fastest in terms of games played (358). pic.twitter.com/GjjHysuTLX — Mavs PR (@MavsPR) December 26, 2023

24-letni Ljubljančan se je vpisal v zgodovino in postal šele šesti igralec v ligi NBA, ki je dosegel petmestno število točk pred 25. rojstnim dnevom. To mu je uspelo v 358. tekmi. Manj od njega so jih v preteklosti potrebovali le rekorder Wilt Chamberlain (236 tekem), Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355), Dončić pa se je na večni lestvici izenačil z Bobom McAdoojem (358).

Devin Booker je prispeval 20 točk (met iz igre 6/14) in 10 asistenc, kar ni zadoščalo za zmago Phoenixa, ki ima po novem večje število porazov (15) kot zmag (14) v tej sezoni ter predstavlja veliko razočaranje lige NBA. Foto: Reuters

Sonca iz Arizone v tej sezoni predstavljajo enega večjih razočaranj. Čeprav imajo v svojih vrstah odlična strelca, to sta Kevin Durant in Devin Booker, so na zadnjih 12 tekmah grenkobo poraza izkusili kar devetkrat. Na lestvici zahodne konference so padli na 11. mesto, ki sploh ne vodi v končnico, tako da se varovanci trenerja Franka Vogla soočajo s pritiskom.

Dallas bo v ligi NBA znova na delu v noči na četrtek, ko bo gostil Cleveland. Dvoboj se bo začel ob 2.30 po slovenskem času.

Jalen Brunson je dosegel 38 točk. Foto: Reuters

Dogajanje v ligi NBA se je začelo z matinejo v New Yorku, kjer so Knicks še drugič v nekaj dneh gostili Milwaukee. Za razliko od prve tekme, ko so se zanesljive zmage veselili Bucks, so se tokrat na koncu veselili gostitelji. Milwaukee je vodil le s 4:0, nato pa so pobudo prevzeli Knicks, ki do konca vodstva niso več izpustili iz rok. Vodili so največ s 16 točkami naskoka, Bucks so se v tretjem delu nekajkrat približali na pet točk zaostanka, a bližje jim domači niso pustili. Na koncu so domači zmagali s 126:20. Blestel je nekdanji soigralec Luke Dončića Jalen Brunson, ki je dosegel 38 točk (15/28 met iz igre), Julius Randle je 24 točkam dodal še devet skokov. Gostom na koncu ni pomagalo niti 32 točk in 13 skokov prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, pod enak strelski izkupiček se je podpisal tudi Damian Lillard (8 asistenc). Milwaukee je na svoji 30. tekmi v sezoni osmič izgubil, Knicks so zdaj pri izkupičku 17-12.

Na obračunu zadnjih prvakov lige NBA sta se v izjemno izenačenem obračunu v Ball Areni pomerila Denver in Golden State. V napetem boju, v katerem so gostitelji vodili največ z desetimi točkami prednosti, Golden State pa s šestimi, je bil zmagovalec odločen šele v končnici srečanja.

Jamal Murray je bil z 28 točkami prvi strelec srečanja v Ball areni v Denverju. Foto: Guliverimage

Warriors so po košu Stephena Curryja (18 točk) slabe štiri minute pred koncem zaostajali le s točko razlike (105:106), nato pa je pobudo prevzel Denver, ki do konca tekme vodstva ni več izpustil iz rok. 34 sekund pred koncem je dokončno usodo gostov z zabijanjem zapečatil Nikola Jokić, na koncu so Nuggets slavili s 120:114 in se podpisali pod peto zaporedno zmago ob tem pa so končali niz petih zaporednih srečanj, ki jih je Golden State končal z zmago. Pri domačih je vloga prvega strelca z 28 točkami pripadla Jamalu Murrayju, Jokić je 26 točkam dodal še 14 skokov, ujel je osem odbitih žog, pri Golden Statu je Andrew Wiggins vknjižil 22 točk.

Miami izkoristil odsotnost Embiida

Jaime Jaquez Jr. je dosegel 31 točk, dodal pa še 10 skokov. Foto: Reuters V Miamiju je zmaga ostala doma. Trener gostiteljev Erik Spoelstra je na božični dan vodil Miami na devetih tekmah in dobil prav vse. Do izjemnega božičnega učinka nekdanjega trenerja Gorana Dragića mu je proti Philadelphii (119:113) zelo pomagal novinec Jaime Jaquez Jr., ki je zablestel z 31 točkami in 10 skoki ter s tem dočakal prvega dvojnega dvojčka v karieri. Center Bam Adebayo je dodal 26 točk in 15 skokov. Pod košema mu je bilo lažje, saj je pri gostih manjkal najboljši strelec lige NBA Joel Embiid, ki sicer v povprečju na tekmo dosega kar 35 točk. Kamerunec je izpustil srečanje zaradi zvina gležnja, ki ga je staknil na prejšnji tekmi s Torontom. Takrat je prispeval 31 točk in deset skokov, s tem pa niz tekem, na katerih je zbral vsaj 30 točk in deset skokov, podaljšal na 13. To je najdaljši niz v ligi NBA po sezoni 1971/72, ko je to 16-krat zapored uspelo Kareemu Abdulu Jabbarju.

Miami je bil bistveno boljši v skokih. Zbral jih je 56, kar 20 več od Philadelphie. Pri gostih sta dosegla največ točk Tobias Harris (27) in Kelly Oubre Jr. (25), razočaral pa je Tyrese Maxey, ki je ob skromnem metu iz igre (4/20) končal dvoboj pri 12 točkah. V prvem polčasu je zgrešil vseh devet metov iz igre. Miami, ki tudi ni zaigral v najmočnejši zasedbi, saj je manjkal Jimmy Butler, je v tretji četrtini vodil že za 21 točk. Razigran je bil tudi Tyler Herro (22 točk).

Boston v klasiki lige NBA boljši od LA Lakers

Boston je v mestu angelov nadaljeval imeniten teden. Celtics so v izjemni formi. S 144:119 so nadigrali Sacramento, nato s kar 145:108 Los Angeles Clippers, na božični dan pa so bili boljši v gosteh še od LA Lakers (126:115). To je bila klasika lige NBA, obračun dveh najbolj uspešnih klubov v zgodovini tekmovanja.

Kristaps Porzingis je bil z 28 točkami najboljši strelec Bostona v Los Angelesu. Foto: Reuters

Boston in LA Lakers sta se pomerila prvič na božični dan po letu 2008. Takrat so Lakers prekinili niz 19 zaporednih zmag Bostona, legendarni Phil Jackson pa je dočakal jubilejno 1000. zmago v vlogi trenerja. Tokrat so se zmage veselili Celtics, pri katerih je blestel Latvijec Kristaps Porzingis (28 točk in 11 skokov), prvi zvezdnik Jayson Tatum je dodal 25 točk, izkazali so se tudi Jaylen Brown (19), Jrue Holiday (18) in Derrick White (18 točk in 11 skokov). Vsi člani začetne peterke Bostona so dosegli vsaj 18 točk.

Pri gostiteljih je s 40 točkami izstopal Anthony James, dodal še 13 skokov, mladostni veteran LeBron James pa je bil blizu novega trojnega dvojčka. Dvoboj je končal pri 16 točkah, 9 skokih in osmih podajah. Kralj James je na božični dan v ligi NBA dosegel že 476 točk in je vodilni strelec. Jezerniki so po tem, ko so dobili medsezonski turnir v Las Vegas, od osmih tekem v ligi NBA zmagali le dve.

Božične tekme se v ligi NBA igrajo od leta 1947, leto dni po uvodni sezoni lige. Tedaj sta se 25. decembra pomerili New York Knicks in Providence Steamrollers, v Madison Square Gardnu so zmagali prvi z 89:75. New York je na božični dan nastopil kar 52-krat, največkrat izmed vseh klubov.

Liga NBA, 25. december:

