Velika hvala legende na račun Luke Dončića

Pred obračunom med Dallas Mavericks in San Antonio Spurs je ikonični trener NBA Gregg Popovich spregovoril o Luki Dončiću in njegovi nevarnosti za nasprotnikove obrambe. Dončić je besede košarkarskega velikana nato potrdil z 39 točkami, 12 skoki in 10 asistencami v treh četrtinah, Dallas pa je premagal Spurs s 144:119.

Popovich je izpostavil, kako zahtevno je omejiti Dončića kljub temu, da fizično ne velja za tako atletskega, kot smo vajeni pri večini košarkarjev v ligi NBA. Poudaril je neverjeten košarkarski IQ ter nadzor nad gibi in dogodki na parketu.

"Včasih je videti, kot da je pojedel preveč krofov. Ne razmišljajte o njem kot o atletu. Nadzor, ki ga ima, je neverjeten."

"Preprosto uničuje katerokoli obrambo mu dajo predenj," je Popovich dejal o Dončiću: "In mislim, da ga morda podcenjujejo kot atleta. Pogledate ga, včasih je videti, kot da je pojedel preveč krofov, a ne razmišljajte o njem kot o atletu. Poleg košarkarskega IQ ima izjemen občutek za igro, sprejemanje odločitev v pravem trenutku."

Foto: Reuters

Popovich je izpostavil Dončićevo pravilno tempiranje in premikanje nog pri njegovih prodorih, kar pogosto preprečuje, da bi se znašel v težkem položaju globoko pod košem brez načrta za dokončanje akcije: "Nadzor, ki ga ima Dončić, je nekaj, kar bi vsak trener želel naučiti in vcepiti igralcu, vendar počne to na način, ki ga ni mogoče naučiti. Učite svoje igralce, naj ne igrajo v gneči, na primer. On sploh ni blizu tega, ker je že dva koraka pred tem. Naredi to, kar mora. Ve, kje je vsak soigralec ves čas. Razume vse te prostorske odnose. Ne skoči visoko v zrak, ne mimo tebe, ampak, kot sem že rekel, uporablja svoje telo in razume, kako postaviti košarkarje v položaje, ki jih ne morejo obvladati."

Vsakič navdušen

Vsakič, ko se Spurs pripravljajo na obračun z Mavs, je Popovich priznal, kako navdušen je nad Dončićevimi predstavami: "Vsakič, ko ga gledam igrati, sem bolj presenečen nad tem, kar doseže, ker to počne tako dosledno. Igralci lahko naredijo to, kar on počne, tu in tam, ampak on to počne vsako noč. Je poseben mladenič."

Foto: Reuters

Z 32,7 točke je Luka Dončić drugi najboljši strelec lige NBA. Z 9,1 asistence četrti najboljši podajalec, na tekmo doseže po 3,8 trojke, kar ga uvršča na drugo mesto za Stephom Curryjem, njegov Dallas pa je s 17 zmagami in 12 porazi na šestem mestu zahodne konference.