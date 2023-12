Slovenski nogometni biser Dončića odpeljal v puščavo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tole sem si želel že zelo dolgo časa. Seveda, od koga drugega kot Dončića. Vau, kakšen igralec," se je ob našem obisku v Leipzigu posebnega darila Društva športnih novinarjev Slovenije in Košarkarske zveze Slovenije razveselil naš mladi nogometni as Benjamin Šeško. V dresu košarkarskega zvezdnika Luke Dončića pa se te dni postavljal tudi na dopustu v Dubaju.

Foto: zajem zaslona/Instagram Story Odlični slovenski nogometaš Benjamin Šeško, eden od junakov slovenske reprezentance, ki si je letos izborila nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji leta 2024, je te dni na s svojo srčno izbranko zasluženem oddihu v Dubaju. Prek družbenih omrežij pridno poroča, kaj počneta, na eni od zgodb pa smo ga lahko opazili tudi v reprezentančnem dresu košarkarskega čarovnika Luke Dončića.

Ta je bil darilo Društva športnih novinarjev Slovenije in Košarkarske zveze Slovenije, ki smo ga Šešku, obetavni slovenski športni osebnosti leta 2023 predali na nedavnem obisku v Leipzigu, kjer blesti tudi v nemški bundesligi. V tej je zdaj do 12. januarja krajši premor, Šeška in njegov Leipzig, v katerem je moči združil tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom, pa naslednja tekma nemškega prvenstva čaka 13. decembra, ko se bo doma pomeril z Eintrachtom.

Tole nam je povedal ob prejemu darila:

Preberite še: