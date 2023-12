Poseben obisk za Luko Dončića #video

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončića ima polne roke dela na parketu in tudi zunaj njega, saj ga redno obiskujejo znani in manj znani obrazi, ki si želijo izmenjave dresa ali vsaj skupne fotografije. Svoj trenutek je po tekmi Dallas Mavericks in LA Clippers dočakal tudi vratar madridskega Reala, eden najboljših nogometnih vratarjev na svetu Thibaut Courtois, ki je Ljubljančana obdaril s svojim dresom ter v zameno prejel Dončićevega.

Real Madrid’s Thibaut Courtois stopped by our game the other night for a special jersey swap 🙌 @realmadrid @thibautcourtois @luka7doncic // #MFFL pic.twitter.com/4IR4O088wC — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 22, 2023

Glede na to, da je Luka Dončić svoj pohod med košarkarske zvezdnike začel prav v madridskem Realu, ni skrivnost niti ne čudi, da za Real Madrid navija tako pri košarki kot nogometu. In zanimivo je, da je največja želja slovenskega nogometaša Benjamina Šeška, ki je bil pred dnevi razglašen za obetavno športno osebnost leta 2023 in ki je velik navijač Dončića, zaigrati prav za kraljevi klub iz Madrida.

Poglejte, kako se je Šeško razveselil dresa Luke Dončića, s katerim smo ga presenetili v Leipzigu, in kaj sporoča Dončiću: