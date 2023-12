Luka Claus strikes again 🚲 @luka7doncic gifted the team and staff their own e-bikes for Christmas 🎁🎄 #MFFL pic.twitter.com/7XoSDb0c7B — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2023

Letošnje božično darilo soigralcem in vsem v strokovnem vodstvu so bila električna kolesa. Tim Hardaway jr. se je razveselil darila: "Veste, kaj? Luka je dober. Vav. To darilo je boljše od lanskega. Še dobro, da sem prišel s Hummerjem danes," se je zasmejal Hardaway in dal vedeti, da bo v terenskem vozilu odpeljal kolo domov.

Dante Exum je bil prav tako presenečen: "Jasno, ko prideš v garderobo in so tam kolesa. Sestanek je bil zelo kratek, ker smo bili vsi tako navdušeni nad kolesi."