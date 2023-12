Američani so si po sanjski predstavi Dončića privoščili Bookerja

Zvezdnika Dallasa in Phoenixa, Luka Dončić je dve leti mlajši od Devina Bookerja, veže posebno rivalstvo. Med njima se je v preteklosti na parketu kar nekajkrat zaiskrilo, sicer pa se ljubljenca navijačev Mavericks in Suns medsebojno zelo spoštujeta. Dvoboj v Arizoni, na katerem so se zmage veselili gostje iz Teksasa (128:114), srečanje pa je s kraljevsko predstavo zaznamoval Slovenec (50 točk, 15 asistenc, 6 skokov, 8 trojk, 4 ukradene žoge, 3 blokade, met iz igre 15/25, prosti meti 12/12), je tokrat minil brez incidentov ali povišanih tonov.

Tako so Luka Dončić in soigralci stopili med Granta Wiliamsa in Devina Bookerja. Foto: Reuters

Sta si pa skoraj skočila v lase Booker in Dončićev soigralec Grant Williams, a so med njiju skočili soigralci, med njimi tudi Dončić, in preprečili najhujše. Strasti so se hitro pomirile, Dallas pa je v zadnji četrtini znova zagospodaril na igrišču in po zaslugi zgodovinskega večera Dončića zmagal v Arizoni.

Vrhunci Luke Dončića (50 točk) proti Phoenixu:

Po dvoboju so bila socialna omrežja polna šaljivih objav na račun nemoči Bookerja in dominance Dončića. Obudila se je podoba, kako "oče" Luka drži v naročju "dojenčka" Bookerja, znova, a v nekoliko spremenjeni luči, je zaživela tudi znamenita slika z nepozabne sedme tekme 2. kroga končnice iz leta 2021, ko je Dallas po zaslugi Dončića v dvorani Footprint Center povsem nadigral in pomendral Phoenix, Dončić pa zadovoljno strmi v Bookerja. Američan je sicer dvoboj proti Dallasu sklenil pri 20 točkah in 10 asistencah.

Tako so se se Američani pošalili, kako zdaj Luka Dončić, ki so ga opremili z božično kapo ter brki in brado, preganja Devina Bookerja tudi na božičen dan:

Luka Doncic haunts Devin Booker even on Christmas Day 😤 pic.twitter.com/CwKVv0qGQw — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 26, 2023

Pošalili so se tudi, kako je "sin" Booker dočakal vsaj to, da je lahko igral z očetom Luko Dončićem na božični dan:

