Breme, ki ga v Dallasu nosi Dončić

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na petek izgubili še tretjo tekmo v tej sezoni, na kateri ekipi ni mogel pomagati Luka Dončić, za katerega se je še enkrat pokazalo, da je glava in motor ekipe iz Teksasa. Mavericks so s 110:118 klonili proti Minnesoti Timberwolves, z drugim zaporednim porazom pa so zdaj z izkupičkom 18 zmag in 14 porazov na šestem mestu zahodne konference.

Tri tekme in trije porazi je izkupiček košarkarjev Dallas Mavericks na obračunih, na katerih ekipi v tej sezoni ni mogel pomagati Luka Dončić. Ta je zadnje srečanje proti Minnesoti uradno izpustil zaradi bolečin v stegenski mišici, a je bila gotovo razlog tudi utrujenost, saj je Slovenec dan prej proti Clevelandu na parketu preživel 36 minut in bil znova najboljši posameznik. Dallas je bil na vseh treh tekmah brez slovenskega košarkarja nemočen, še najboljšo predstavo je pokazal ravno v noči na četrtek, ko je s 110:118 klonil na gostovanju pri Minnesoti Timberwolves.

A kljub temu se je spet pokazalo ne le to, da je Dončić z naskokom prvi strelec in glavno napadalno orožje zasedbe iz Teksasa, temveč da je tudi glavno vezivno tkivo v moštvu Mavericksov, saj slovenski košarkar skrbi, da imajo igra in taktične zamisli Jasona Kidda in njegovega strokovnega štaba na parketu rep in glavo. Proti Minnesoti je Dallas prvič v tej sezoni tudi brez Dončića presegel mejo stotih doseženih točk, pred tem so proti Memphisu končali pri 94 točkah, proti Houstonu, kjer prav tako ni bilo v kadru 24-letnega Ljubljančana, pa pri 96. V povprečju tako Dallas brez Dončića doseže 100 točk na srečanje, z njim na parketu pa 119. Dončić je v tej sezoni s 33,7 točke na tekmo drugi strelec lige NBA, z 9,2 asistence na srečanje pa tretji asistent najmočnejše košarkarske lige na svetu, a s svojo prisotnostjo na parketu ne skrbi le za statistične mejnike, temveč opravlja tudi levji delež vodenja svoje ekipe oziroma stvari, ki se jih ne da izmeriti s statističnimi parametri.

Dončić v tej sezoni v povprečju dosega 33,7 točke na tekmo. Foto: Reuters

"Lukovo stanje z nogo se je na božični tekmi nekoliko poslabšalo, tako da trenutno ni dovolj časa, da bi okreval in bil pripravljen na tekmah, ki si sledijo v roku 24 ur, zato bo dobil nekaj več počitka," je že pred tekmo z Minnesoto pojasnil Kidd, ki je bil kljub porazu svoje zasedbe, ki je zdaj pri izkupičku 18-14, zadovoljen s predstavo svojih varovancev. "Nikoli ne moreš biti zadovoljen s porazom, a mislim, da je bila energija prava, tudi klop je opravila svoje. Imeli smo nekaj odličnih minut, na koncu je nekaj naredila tudi utrujenost," je dejal Kidd, ki v zadnjem času zaradi številnih poškodb v svojem moštvu zagotovo nima mirnega spanca. Poleg Dončića je Dallas tudi tokrat pogrešal drugega superzvezdnika v ekipi Kyrieja Irvinga.

Tim Hardaway jr. je bil z 32 točkami prvi strelec Dallasa. Foto: Reuters

Ob njuni odsotnosti je vloga prvega strelca pripadla Timu Hardawayu jr., ki je dosegel 32 točk (5/11 za 3). "Pomembno je, da v takšnih trenutkih ostanemo skupaj, da prebrodimo vse te težave s poškodbami. Fantje se na srečo vračajo na parket, mislim, da dobro tekmujemo in se borimo. Danes smo izgubili kar 16 žog, kar zagotovo ni recept za uspeh," je dejal Hardaway.

Brez Dončića in Irvinga so Mavericks "ostali" brez približno 57 točk, da ne omenjamo kopice skokov in podaj. Primanjkljaj, ki ga Dallas ne more nadoknaditi z enim ali dvema igralcema, kar je že pred srečanjem poudaril tudi Kidd. "Že pred tekmo sem dejal, da moramo biti previdni, ker smo bili v enakem položaju tudi v Houstonu. Pomembno je, da vsak opravi svojo vlogo, da žoga kroži in da iščemo možnosti," je še dejal Kidd, ki je s svojo zasedbo vse do zadnje četrtine, ko je Dallas iz igre metal 7/21, dobro kljuboval Wolvesom.

Sprememba v ekipi Dallasa

Naslednje srečanje in hkrati zadnje v tem koledarskem letu Dallas čaka v noči na nedeljo (2.30), ko bodo gostovali pri Golden State Warrriors. Z ekipo pa bi lahko odpotoval tudi Brandon Williams, s katerim je ekipa v četrtek popisala dvomestno pogodbo, za to pa se je zasedba iz Teksasa odpovedala Dexterju Dennisu. Williams je v tem času igral za ekipo Osceola Magic, ki nastopa v ligi G in je sicer povezana z ekipo Orlando Magic, v povprečju je na 14 tekmah dosegal 22,4 točke in pet asistenc. 185 centimetrov visoki organizator igre naj bi Dallasu pomagal predvsem v primerih, ko ekipi ne moreta pomagati Irving in Dončić. "V trenutkih, ko ni Luke in Kyrieja, si želimo, da preostali fantje ostanejo v svojih vlogah," je še dejal Kidd.

