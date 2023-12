Delovni prazniki za Dončića, čas za maščevanje Minnesoti

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks imajo delovne praznike. Igrali so v soboto, ponedeljek in sredo, zdaj igrajo tudi v četrtek in še večer pred silvestrovim. Nasprotnik v noči na petek so Minnesota Timberwolves (2.00).

Dallas Mavericks so na zadnjih osmih tekmah zmagali samo trikrat, minulo noč jih je s 113:110 premagala ekipa Cleveland Cavaliers. Naslednji nasprotnik, Minnesota Timberwolves, ima štiri zmage več in je dobil zadnjih pet domačih tekem. V dresu Dallasa naj bi znova manjkala Kyrie Irving in Maxi Kleber.

Med seboj so se pomerili že 15. decembra, ko je Minnesota zmagala s 119:101. Naz Raid je dal takrat 27 točk, Luka Dončić pa 39. Prva dva igralca Timberwolvesov sta sicer Karl-Anthony Towns (22 točk in 9,4 skoka na tekmo) in Anthony Edwards (20,8 točke in 53,3 asistence na tekmo). Dončić s povprečjem 33,7 točke, 8,4 skoka in 9,2 asistence ni le najboljši posameznik Mavericksov, temveč celotne lige NBA.

Liga NBA, 28. december:

Lestvica: