Prvaki Denver Nuggets so na domačem parketu prišli do druge zmage v seriji proti Los Angeles Lakers. Ta je vodil praktično vso tekmo, v tretji četrtini tudi za 20, a po dramatični končnici so s košem Jamala Murrayja ob sireni zmagali domači s 101:99. Nikola Jokić je k zmagi prispeval trojni dvojček – 27 točk, kar 20 skokov in deset asistenc. Do vodstva z 2:0 so prišli tudi košarkarji Cleveland Cavaliers in New York Knicks.

Večji del tekme v Ball Areni v Denverju je pripadal Los Angeles Lakers, ki so imeli večino obračuna vse niti v svojih rokah, ob polčasu so vodili za 15 (44:59), v tretji četrtini povedli za 20. Denver je na krilih Nikole Jokića, in sicer pri metu ne ravno razpoloženega Murrayja, rezal v zaostanek, ga do konca tretjega dela znižal na deset točk, nato pa v zadnji četrtini prišel do tesne končnice. V njej ni vodil vse do izteka časa, ko je po metu s polrazdalje zadel Murray in prvake ob glasnih vzklikih domačega občinstva popeljal do vodstva z 2:0 v seriji na štiri zmage.

Jokić je za Denver dosegel 27 točk ter ob novem trojnem dvojčku dodal še 20 skokov in deset asistenc, Murray je dvoboj končal z 20 točkami, potem ko je zadel devet od 24 metov. Pri Jezernikih je Anthony Davis zbral 32 točk in 11 skokov, LeBron James pa 26 točk, 12 podaj in osem skokov.

Za Denver je bila to že deseta zaporedna zmaga proti sloviti ekipi iz mesta angelov. Lani so jo na poti do naslova izločili tudi v konferenčnem finalu s 4:0.

Koš Jamala Murrayja za zmago Denverja:

WHAT A BUCKET. THIS IS JAMAL MURRAY EVERYONE. 🏹 pic.twitter.com/xfihf0lXAe — Denver Nuggets (@nuggets) April 23, 2024

Ponoči sta bili v NBA še dve četrtfinalni tekmi vzhodne konference. Tudi tam je izid po dveh tekmah 2:0 za bolje postavljeno moštvo.

Cleveland Cavaliers so s 96:86 premagali Orlando Magic, pri čemer je Donovan Mitchell dosegel 23 točk, Jarret Allen pa je 16 točkam dodal še 20 skokov. Pri gostih je Paolo Banchero zbral 21 točk.

New York Knicks so povedli z 2:0 v zmagah. Foto: Reuters

Tudi New York Knicks so na dobri poti do napredovanja v polfinale vzhodne konference. V Madison Square Gardnu so še drugič premagali Philadelphia 76ers, in sicer s 104:101. Newyorčani tudi tokrat niso mogli povsem ustaviti dvojca Tyrese Maxey - Joel Embiid. Skupaj sta dosegla 69 točk, a njuni soigralci niso bili posebej razpoloženi. Pri Kratkohlačnikih je Jalen Brunson dosegel 24 točk, dobro pa sta ga dopolnila tudi Josh Hart (21 točk, 15 skokov) in Donte DiVincenzo (19 točk).

Philadelphia je po trojki Maxeyja (35 točk) minuto in devet sekund pred koncem vodila s 100:96, a je najprej s trojko znižal Brunson, nato pa so dvakrat ukradli žogo tekmecem izpod koša in s trojko DiVincenza povedli. Embiid (34 točk) je nato iz zahtevnega položaja zgrešil trojko za podaljšek.

Dončić bo v noči na sredo poskušal popraviti vtis

Slovenski as Luka Dončić bo naslednjič na delu v noči na sredo, ko bo s soigralci poskušal v Los Angelesu popraviti vtis po slabi prvi tekmi in porazu proti Clippers s 97:109. Dvoboj se bo začel ob 4. uri po srednjeevropskem času.

Liga NBA, 22. april:

Liga NBA, prvi krog končnice:



Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8) /1:0/

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) /2:0/

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6) /1:0/

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7) /2:0/



Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) /1:0/

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) /1:0/

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) /1:0/

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) /2:0/



// izid v zmagah, igrajo na štiri zmage