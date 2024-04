Zapolnili se bosta še zadnji dve mesti

Zmagovalec tekme med Miami Heat in Chicago Bulls se bo v prvem krogu končnice na vzhodu igral proti Boston Celtics. Ekipi sta se v rednem delu štirikrat pomerili, izid v zmagah pa je izenačen na 2:2. Pri Chicagu, ko so ti premagali Atlanto Hawks, je bil najbolj vroč igralec Coby White. Ta je z 42 doseženimi točkami dosegel svoj rekord v najmočnejši košarkarski ligi.

New Orleans Pelicans bodo za uvrstite v končnico v zahodni konferenci gostili Sacramento Kings. V tej tekmi so vsaj na papirju veliki favoriti domači košarkarji, saj so Pelikani Sacramento v tej sezoni premagali kar petkrat, tokrat New Orleansu ne bo mogel pomagati Zion Williamson. Zmagovalec tega obračuna bo v prvem krogu končnice igral proti Oklahoma City Thunder.



Končnica lige NBA (2023/24):

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans/Sacramento Kings (8)**

Denver Nuggets (2) – LA Lakers (7)*

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6)

LA Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) Vzhod:

Boston Celtics (1) – Miami/Chicago (8)**

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7)*

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6)

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5)

Liga NBA, play-in (19. april):

Lestvica rednega dela sezone:

