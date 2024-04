"Dovolj imam počivanja, želim si igrati celotno tekmo," je pred prvo tekmo prvega kroga končnice med Los Angeles Clippers in Dallas Mavericks sporočil eden izmed zvezdnikov ekipe Kawhi Leonard. Ta naj bi v začetku meseca prejel tudi injekcijo zaradi težav z desnim kolenom, zaradi katerega ni igral vse od 31. marca. Njegov nastop na prvem obračunu z Dallasom bo verjetno vse do začetka tedna pod vprašajem, se pa v taboru četrte najboljše ekipe zahoda nagibajo k možnosti, da bo Leonard moštvu pomagal že na prvi tekmi z Dončićem in soigralci.

"Kawhi se v zadnjih treh tednih ukvarja z oteklino v desnem kolenu. Dela vse, kar je v njegovi moči, da bo pripravljen, enako kot naša zdravstvena služba. Napredek je očiten, a pomembno bo, da bo oteklina še uplahnila in da bo pripravljen za največje napore. Upamo, da šlo. Kar zadeva prisotnost na treningih, je z nami, tudi analizo je opravil z nami, a ni še treniral s kontaktom," je o zvezdniku Clippersov dejal lastnik kluba Lawrence Frank, ki je še zatrdil, da naj oteklina ne bi bila posledica težav s križno vezjo ali meniskusom.

Clippers in Mavericks bodo prvo tekmo končnice odigrali v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času. Foto: Reuters

"Tukaj ni nobenega skrivanja, želimo si biti kar se da transparentni in odkriti. Resnica je, da težko napovemo kaj konkretnega, upamo, da gredo stvari v pravo smer. Seveda obstaja možnost, da bo igral, do prve tekme je še nekaj dni, vsak dan bo bolj jasno, kam se bodo nagnile stvari. Nadzoruješ lahko le tisto, kar lahko nadzoruješ, in nekako se moraš predati stvarem, ki jih ne moreš. Nikoli pa ga ne bi postavili na igrišče, če obstaja kakršnokoli tveganje za dodatne poškodbe," je v četrtek še dodal Frank.

Leonard, ki bo letos poleti na olimpijskih igrah v Parizu tudi del izbrane vrste ZDA, je sicer julija 2021 prestal operacijo strgane križne vezi, potem ko se je poškodoval v drugem krogu končnice proti Utah Jazz. Zatem si je v istem kolenu prejšnjo sezono v prvem krogu končnice s Phoenixom poškodoval še meniskus. To sezono je zaradi težav izpustil zadnjih osem tekem rednega dela, v tej sezoni je v rednem delu odigral 68 tekem, kar je največ po sezoni 2016/17, v povprečju pa je na parketu preživel več kot 34 minut, v katerih je dosegal 23,7 točke in 6,1 skoka na srečanje. Brez Leonarda so bili Clippers na zadnjih osmih tekmah polovično uspešni. Leonard je bil v zadnjih sezonah nosilec igre zvezdniške zasedbe ekipe iz Kalifornije, bil je tudi glavno orožje Clippersov v obeh serijah končnice proti Dallas Mavericks v letih 2020 in 2021.

