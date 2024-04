Znano, kdaj bo na parket v končnici stopil Luka Dončić

Iz lige NBA so sporočili točne termine prvega kroga končnice lige NBA med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers. Prva tekma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času.

Luka Dončić si je z Dallas Mavericks četrtič zagotovil nastop v končnici lige NBA. Za 25-letnim košarkarskim asom je statistično izjemna in tudi zgodovinska sezona, ki jo je skupaj s soigralci po februarskih prestopih nadgradil še z ekipnim uspehom. Zdaj Mavse čaka serija prvega kroga končnice, kjer se bodo tretjič v zadnjih štirih letih v seriji na štiri zmage pomerili z Los Angeles Clippers. Prvo srečanje bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času. Drugo v noči na sredo (4.00) v Los Angelesu. Zatem se bo serija preselila v American Airlines center, kjer bosta na sporedu tretja in četrta tekma. Morebitne peto, šesto in sedmo tekmo pa bodo odigrali v začetku maja.

Prvi krog končnice zahodne konference: Prva tekma: nedelja, 21. april:

21.30 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks Druga tekma: sreda, 24. april:

4.00 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks Tretja tekma: sobota, 27. april:

2.00 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers Četrta tekma: nedelja, 28. april:

21.30 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers Morebitna peta tekma: sreda, 1. maj:

19.00 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks Morebitna šesta tekma: petek, 5. maj:

19.00 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers Morebitna sedma tekma: nedelja, 5. maj:

19.00 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks

Za Dončića bo to četrti nastop v končnici. Na dosedanjih 28 tekmah je v povprečju dosegal 32,5 točke, 9,3 skoka in 7,9 podaje na tekmo. Slovenec je blestel tudi v letošnjem rednem delu sezone. Prvič v karieri je Ljubljančan postal najboljši strelec lige NBA, kar mu je uspelo s povprečjem 33,9 točke na tekmo oziroma skupno 2370 točkami na 70 odigranih tekmah. S tem je postal prvi Evropejec in hkrati košarkar Dallasa, ki si je zagotovil naziv najboljšega strelca. Slovenski zvezdnik Dallasa je to sezono tudi vodilni pri zadetih metih iz igre, obenem pa ima še strelski rekord sezone s 73 točkami, kar mu je uspelo proti Atlanta Hawks. Dončić je ob strelski kroni zasedel tudi drugo mesto med podajalci z 9,8 asistence na tekmo.

