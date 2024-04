Strah zaradi Luke Dončića

V tretje gre rado, pravi pregovor. In v taboru Dallas Mavericks računajo, da se bo to zgodilo njim v dvoboju prvega kroga končnice lige NBA proti Los Angeles Clippers.

Moštvo iz Kalifornije je bilo namreč v letih 2020 in 2021 obakrat uspešnejše. Prvič s 4:2, drugič s 4:3. Vselej je bil Luka Dončić tisti mož, ki je košarkarjem Clippers povzročal obilico težav. Njegova statistika na teh dvanajstih tekmah znaša 33,5 točke, 8,8 skoka in 9,5 asistence. Prav posebna je bila tekma v balonu na Floridi leta 2020, ko je dosegel kar 43 točk, zbral 17 skokov in 13 asistenc. A to še ni bilo vse. Najboljše je privarčeval za konec. Z zvokom sirene je zadel neverjetno trojko, ki je Dallas popeljala do zmage s 135:133.

Statistika Luke Dončića proti LA Clippers v končnici – 33,5 točke, 8,8 skoka, 9,5 asistence

Točke Sk. As. Uk. ž. Bl. Izg. ž. 42 7 9 3 0 11 28 8 7 0 0 1 13 10 10 1 1 2 43 17 13 2 1 7 22 8 4 0 1 5 38 9 9 1 0 5 31 10 11 1 2 3 39 7 7 1 1 7 44 9 9 1 0 5 19 6 6 1 0 4 42 8 14 1 0 4 29 8 11 4 0 3 46 7 14 0 0 6

Novi obrazi, novo upanje

Vedno je na koncu serij ostal praznih rok, zato upa, da se bo v letošnjem letu negativna serija prekinila. Ne glede na dobro zgodovino so lahko v vrstah LA Clippers zaskrbljeni. Luka igra najboljšo košarko v karieri, povrhu vsega pa ima ob sebi povsem drugačno zasedbo, ki ima dobro osnovo za vidnejši dosežek v letošnji končnici. Kyrie Irving je druga napadalna violina, ki zna ob polnjenju tekmečevega koša v odločilnih trenutkih breme odgovornosti prevzeti na svoja pleča.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta najboljša posameznika Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Res je, da so košarkarji iz Los Angelesa dobili letošnje tri obračune z Dallasom, vendar ti niso bili nikoli v polni postavi, povrhu vsega pa je bila zadnja tekma odigrana 20. decembra, ko zasedba iz Teksasa še ni imela novih obrazov (Daniel Gafford, P. J. Washington), s katerimi so se ji delnice krepko dvignile.

"Osredotočiti le nanj. Ampak on je superman."

Nekdanji igralec lige NBA in tekme All-Star Gilbert Arenas je lepo opisal, kaj si misli glede serije med LA Clippers in Dallas Mavericks, ki se bo začela v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času: "Luka si jih lasti. Na zadnjih desetih tekmah je v povprečju dosegal 37 točk. Če želijo Clippers priti živi iz te serije, se morajo osredotočiti le na enega posameznika. Ampak ta je superman, ko igra proti Clippers. Sam bi ga podvajal. Ne bi mu pustil igrati 1 na 1."

Daniel Gafford je prinesel dodatno širino. Foto: Guliverimage

Skupna statistika Dallasa proti Clippers v času Dončićevega igranja je 12 zmag in 19 porazov. Luka je največ porazov doživel prav proti njim, saj je dvakrat izpadel iz končnice. Kot smo že omenili, pa je velika razlika v letošnji ekipi Dallasa, ki ima za razliko od preteklih let večjo širino. In to dejstvo lahko prinese strah v moštvo LA Clippers, ki je redni del končalo na četrtem, medtem ko Dallas na petem mestu.

Statistika Luke Dončića proti LA Clippers v rednem delu – 32,6 točke, 8,3 skoka, 7,4 asistence