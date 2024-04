Sezona se za Klaya Thompsona in Golden State vsekakor ni končala tako, kot so si želeli. Ker se njegova pogodba izteče po sezoni 2023–24, za zvezdniškega čuvaja prihaja veliko poglavje po koncu tekmovalnega obdobja. Warriors so na tekmi play-ina za ohranitev možnosti napredovanja v končnico s kar 94:118 klonili proti Sacramento Kings, katastrofalen večer pa je imel Klay Thompson, ki je zgrešil vseh svojih deset poskusov iz igre. Štiriintridesetletni zvezdnik ekipe iz San Francisca je po koncu tekme kljub razočaranju za nekaj trenutkov postal na igrišču in se ozrl proti gledalcem. Thompsonu se po sezoni namreč izteče 43,2 milijona dolarjev vredna pogodba in bo postal prost igralec. The Athletic sicer poroča, da obstaja velika verjetnost, da bo izkušeni Američan ostal član Golden Stata, a Thompson naj bi vzbudil tudi zanimanje nekaterih drugih klubov.

Kot prvi naj bi svoje lovke proti Thompsonu stegnili pri Orlando Magic, kot poroča Sam Amick iz The Athletica, pa obstaja možnost, da bi se za njegove usluge zanimali tudi pri Dallas Mavericks, ki jih sicer v nedeljo čaka prva tekma končnice proti Los Angeles Clippers. A vse skupaj so zaenkrat le govorice, se pa zagotovo obeta poletje pomembnih odločitev za izkušenega košarkarja, ki je zakorakal v jesen svoje kariere.

Thompson je sicer v svoji enajsti sezoni v ligi NBA v povprečju dosegal 17,9 točke, 3,3 skoka in 2,3 asistence na tekmo. Zadel je 38,7 odstotka vseh metov za tri, kar je drugi najslabši izkupiček v njegovi karieri.

Preberite še: