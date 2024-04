Izjemno razburljivi seriji smo spremljali v letih 2020 in 2021 med moštvom LA Clippers in Dallas Mavericks. V obeh primerih so v drugi krog končnice napredovali košarkarji kalifornijske ekipe, ki so prvič s 4:2 in drugič s 4:3 preskočili Luko Dončića in soigralce.

Večina glavnih akterjev iz takratnega časa ostaja enaka, če gledamo z vidika Clippers, ki stavijo na uveljavljene in izkušene košarkarje. V prvi vrsti na Kawhija Leonarda in Paula Georgea, ki sta s 23,7 in 22,6 točke najboljša strelca ekipe.

A ima prvi zvezdnik Leonard še naprej težave s poškodbo, zaradi katere je izpustil zadnjih osem tekem rednega dela. Glavni trener Tyronn Lue je izjavil, da počasi stopnjujejo njegovo obremenitev na treningih, saj želijo optimalno pripraviti desno zvezdnikovo koleno za vnovičen nastop. Torkov večerni trening še ni opravil v igri 5 na 5, a delajo na tem, da bi bil vendarle nared za nedeljski dvoboj z Dončićem in druščino - začel se bo ob 21.30 po slovenskem času.

Ob dveh zvezdnikih še dva

Kljub njegovi odsotnosti je zasedba iz Los Angelesa zabeležila četrto mesto v močni zahodni konferenci. Redni del je zaključila pri 51 zmagah, kar je zadoščalo za četrto mesto. Torej tik pred Dallas Mavericks. Mnogi so od ekipe, ki ima v svojih vrstah številne zvezdnike, pričakovali več. Pričakovali so celo, da bi se morebiti vmešala v boj za naslov prvaka. Ob Leonardu in Georgeu sta člana LA Clippers še James Harden, ki je s 16,6 točke in 8,5 asistence prav tako zelo nevaren za koš, in Russell Westbrook.

James Harden je prav tako pomemben član moštva LA Clippers. Foto: Reuters

Leonard je bil večino sezone osrednje ime moštva, toda poškodba v tem ključnem trenutku postavlja pod vprašaj njegovo razpoložljivost. In to ravno v času, ko bi ga ekipa najbolj potrebovala.

Clippers z boljšim izkupičkom, a še ni igral proti pravi zasedbi Dallasa

V letošnji sezoni sta se ekipi pomerili trikrat, dvakrat so bili uspešnejši košarkarji z zahodne obale ZDA. A je treba upoštevati, da je Dallas izgubil dve tekmi, ko je igral brez osrednjega centra – v tistem obdobju je bil novinec Dereck Lively II edini pravi center, oba z Maxijem Kleberjem pa sta bila na dveh tekmah poškodovana. Zato pa se ekipi nista pomerili od februarske menjave v vrstah Mavs, ki so v Teksas privabili centra Daniela Gafforda in P. J. Washingtona. Od takrat je Dallas pokazal bistveno drugačen obraz in se dvignil v višave. Ko je postalo dokončno jasno, da višje od petega mesta na zahodu ne morejo, so pred tem zabeležili 16 zmag na 18 tekmah.

Foto: Reuters

Teksašani imajo širino, ki jo daje dvojec Luka Dončić-Kyrie Irving, in jim vliva optimizem za dolgo pot v končnici. Zato bo zanimivo spremljati dvoboj teh dveh ekip, ki ob obračunu Denver – LA Lakers pleni največ pozornosti v ligi NBA.

Bi hiter izpad iz končnice povzročil odhod zvezdnikov?

Dejstvo pa je, da bi zgodnji izpad iz končnice sprožil intenzivne špekulacije o prihodnosti ekipe LA Clippers, zlasti glede njihovih ključnih igralcev. V središču pozornosti je tudi zvezdniški strelec Paul George, ki ima možnost odločitve glede svoje naslednje sezone. Govorice o njegovem morebitnem prestopu k Philadelphia 76ers dodajajo še dodatno plast negotovosti na poti Clippers skozi končnico.

Bo Paul George poleti zamenjal sredino? Foto: Reuters

Ključna odločitev o Leonardovi vrnitvi na igrišče in nadaljnja usoda Georgea bosta zaznamovali pot Clippersov v končnici NBA, ki bo polna izzivov in negotovosti.

Vse skupaj se bo začelo v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času, s prednostjo domačega igrišča v seriji na štiri dobljene tekme pa bodo začeli košarkarji iz Los Angelesa.