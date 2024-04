Hud udarec za Miami ob najbolj nerodnem času

Več ameriških medijev danes poroča o poškodbi prvega zvezdnika moštva Miami Heat Jimmyja Butlerja. Ta si je poškodoval koleno v prvi četrtini četrtkove tekme s Philadelphio, ki so jo Floridčani naposled izgubili s 104:105. Danes je postalo jasno, da si je Butler poškodoval kolenske vezi in bo z igrišč odsoten več tednov. Heat se bodo morali brez njega znajti na petkovi tekmi drugega kroga "play-ina" proti Chicagu.

To je le ena od odmevnih poškodb v uvodu v najzanimivejši del sezone v ligi NBA. Tudi New Orleans Pelicans, ki so v sredo izgubili kvalifikacijsko tekmo z Los Angeles Lakers in jih na popravnem izpitu čaka še spopad s Sacramento Kings, so oslabljeni. Stegensko mišico si je poškodoval Zion Williamson.

Preberite še: