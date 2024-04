Luka Dončić po katastrofalnem polčasu Dallasa v L.A. doživel razočaranje #video

Košarkarji Los Angeles Clippers so v uvodni tekmi končnice lige NBA na krilih natančnih metov za tri točke ugnali Dallas Mavericks (109:97). Pri gostih, ki so v prvem polčasu dosegli zgolj skromnih 30 točk, sta Luka Dončić (33 točk, 13 skokov in 6 asistenc) ter Kyrie Irving (31) pogrešala bolj razigrane soigralce. Zmaga gostiteljev je še toliko bolj vredna, saj so jo dosegli brez poškodovanega Kawhija Leonarda. Boston je visoko ugnal Miami, Jayson Tatum pa vknjižil prvi trojni dvojček v končnici lige NBA. Dončić je po tekmi izvedel, kako se je v glasovanju za MVP igralca sezone uvrstil med tri najboljše košarkarje. S tem je poskrbel za najboljšo uvrstitev v karieri.

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 109:97 (34:22, 56:30, 87:64) /1:0*/

* rezultat v zmagah v končnici

Učinek Luke Dončića: 33 točk (met za tri 4/12, met za dve 7/14, prosti meti 7/8), 13 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 42 minutah in 24 sekundah

Najboljši strelci: Harden 28 (trojke 6/11), 8 as., George 22 (trojke 4/12), 6 sk., Zubac 20 (met za dve 10/17), 15 sk., Mann (trojke 3/3, 9 sk.) in Westbrook 13; Dončić 33, Irving 31 (met iz igre 10/18), 7 sk., Washington Jr. 11, 7 sk.

Košarkarji Dallasa so v nedeljski dvoboj v dvorani Crypto.com Arena vstopili zelo samozavestno. Ne le dobri rezultati v zadnjih tednih, ampak tudi odsotnost Kawhija Leonarda (srečanja ni odigral že vse od konca marca) pri četrtih nosilcih zahodne konference ter počitek, ki so si ga lahko privoščili v zadnjih dneh. In vrnitev Derecka Livelyja II. na parket. Vse to so bili dejavniki, ob katerih so se telički nadejali uspeha v Kaliforniji. Tega pa niso dočakali, niti si ga po tistem, kar so prikazali na parketu, zaslužili.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

V prvem polčasu so bili nemočni kot že dolgo ne. Padli so v skrbno pripravljen in taktično zasnovan stroj LA Clippersov, ki ga je odlično pripravil Tyronn Lue in povsem spodrezal krila najbolj nevarnih posameznikov Dallasa, zlasti dvojca LuKai (Luka Dončić in Kyrie Irving), hkrati pa onemogočil, da bi se razigral še kdo drug izmed omenjenih zvezdnikov. Njegov stanovski kolega Jason Kidd ni našel prave rešitve, da bi spravil svoje moštvo v strelski pogon, s katerim je nameraval priti do želene zmage na gostovanju.

Trener Dallasa je spremljal predstavo, ki mu ni ponudila veliko razlogov za zadovoljstvo, po dvoboju pa se je lahko tolažil z mislijo, da je bil morda prisoten le slab večer. Končnica ponuja še ogromno priložnosti, da se njegovi izbranci predstavijo v boljši podobi. Navijači Dallasa verjamejo, da bi se lahko to zgodilo že na drugi tekmi, ki se bo začel ob 4. uri po slovenskem času v noči na sredo.

Zubac in Harden zasenčila zvezdnike Dallasa

Ivica Zubac je že v prvem polčasu zbral dvojni dvojček (12 točk in 10 skokov). Na koncu je bil z 20 točkami in 15 skoki eden najboljših posameznikov srečanja. Hrvaški center je tako proti Dallasu dosegel strelski rekord, kar se tiče dvobojev končnice lige NBA. Foto: Reuters Da bi lahko Dallas v mestu angelov naletel na hude težave, je nakazala že uvodna četrtina. Luka Dončić, tradicionalno razigran proti Clippersom, o čemer priča bogata statistika v prejšnjih sezonah, je zgrešil uvodne tri mete za tri točke, a v nadaljevanju vendarle naravnal roko pri metih s polrazdalje in bil z 11 točkami po prvi četrtini pričakovano prvi strelec svoje ekipe.

Pogrešal pa je konkretnejšo pomoč Kyrieja Irvinga, ki sploh ni zadel iz igre (met 0/3), vse štiri točke pa dosegel s prostih metov. Dončić ni v prvi četrtini prispeval niti ene asistence, igra v napadu je bila nepovezana in brezidejna, obramba LA Clippers, pri kateri je pod košema kraljeval Hrvat Ivica Zubac, pa se je izkazala za prehud zalogaj, saj je goste prisilila v številne napake in nedodalane, stihijske akcije.

Gostitelji so ob odsotnosti poškodovanega Leonarda, ki ga je v udarni peterki zamenjal Amir Coffey in garal v obrambi ob pokrivanju Dončića, v napadu povsem zasenčili Dallas. Blestel je James Harden. Bradati zvezdnik je v enem najboljših polčasov, odkar nastopa za LA Clippers, popeljal klub iz Kalifornije do izjemne prednosti s kar 26 točkami (56:30).

Mavericks so v celotnem prvem polčasu dosegli pičlih 30 točk. Drugo četrtino, v kateri se Dončić sploh ni vpisal med strelce, ob številnih zgrešenih metih iz igre pa zbral vsaj uvodni dve asistenci, so izgubili z neverjetnim rezultatom 8:22.

Harden je v prvem polčasu dosegel kar 20 točk. Dallas jih je skupaj le 10 več:

20 PTS

4 AST



HARDEN is rockin' 😤

Naleteli so na jekleno obrambo, ko pa so se znašli v dokaj ugodnem položaju za koš, so kar tekmovali med seboj, kdo bo zapravil lepšo priložnost. Tako je ob borbeni obrambi gostiteljev splavalo po vodi veliko točk Dallasa, ki bi ponudile bolj enakovredno in zanimivo nadaljevanje.

Padla sta dva rekorda franšiz. LA Clippers so prvič v zgodovini tekmecu v polčasu tekme končnice lige NBA dovolili zgolj 30 točk, Dallas pa jih je prvič dosegel tako malo. Luka Dončić je sicer že 18. v karieri v končnici ligi NBA na tekmi presegel mejo 30 točk. To mu je že devetkrat uspelo proti LA Clippers.

Legendarni Nemec Dirk Nowitzki, ki je spremljal dvoboj v živo z odpravo Dallasa, in pa Mark Cuban, delni lastnik franšize iz Dallasa, sta le nemočno zmajevala z glavo, ko sta spremljala enega najbolj neposrečenih in anemičnih polčasov Kiddovih izbrancev. Clippers so prednjačili v številnih statističnih rubrikah, met za tri točke je znašal imenitnih 46,7 odstotkov (7/15), zbrali so tudi 29 skokov in 11 asistenc. Dallas je za tri točke metal katastrofalnih 11,1 odstotkov (2/18), skupen met iz igre ni bil veliko boljši (22,5 odstotkov - 9/40), vknjižili so 21 skokov in le pet asistenc. Razlika je bila očitna, Terance Mann in Amir Coffey sta se izkazala v obrambi.

James Harden in Russell Westbrook sta Dallasu povzročala ogromno preglavic. Harden je dosegel kar 28 točk, zadel 6 od 11 trojk, dodal pa še 8 asistenc in spomnil na svoja najboljša leta. Foto: Reuters

Dallas bi ob tako skromni predstavi v prvem delu lahko v nadaljevanju rešil le še čudežen preobrat. Čeprav je že v uvodnih treh minutah tretje četrtine dosegel več točk (9) kot v celotni drugi četrtini poprej (8), prednost Clippersov ni in ni hotela kopneti. Gostitelji so bili še naprej zelo natančni pri metih za tri točke, vodili že za 29 točk, Dallasu pa ni pomagal kaj prida strelski preporod Irvinga, ki je večino točk prispeval v drugem polčasu. Najboljša strelca Dallasa, Dončić in Irving, sta tako v tretji četrtini prispevala kar 29 od 34 točk gostov.

Trojka Luke Dončića za -15:

From down 29... Luka cuts the deficit to 15!



Still plenty of time left in Game 1 on ABC 🍿

LA Clippers so tako v zadnjo četrtino vstopili z visoko prednostjo +23. Ko pa so gostje pod taktirko Luke Dončića končno povezali nekaj uspešnih napadov in je Ljubljančan s trojko osem minut pred koncem znižal na bolj znosnih 15 točk zaostanka (75:90), je zasvetil žarek upanja za goste iz Teksasa. Domači trener Tyronn Lue pa je hitro prepoznal nevarnost, pozval igralce na minuto odmora, v nadaljevanju pa se je nadaljeval festival domačih uspešnih metov za tri točke, pri katerem je kraljeval zlasti Harden. Ta je takoj zadel tudi po tem, ko se je Dallas prvič po dolgem času na srečanju z delnim rezultatom 10:2 približal na -14 (88:102).

Sledila je nova minuta odmora, nato pa je bil Harden neizprosen. Dončić je bil prepočasen v obrambi, Clippers so z novo trojko znova pobegnili, nato se je razigral še Paul George in kot tretji košarkar LA Clippers prebil mejo 20 točk.

Paul George se je razigral v zadnji četrtini in prispeval svoj delež k prepričljivi zmagi LA Clippers. Foto: Reuters

Šele v zadnjih minutah se je prednost prvič stopila na deset točk, a je bilo že prepozno. Dončić in Irving, skupaj sta prispevala kar 64 od 97 točk, sta bila že na klopi, gostitelji so mirno pripeljali dvoboj do konca in povedli v zmagah z 1:0.

Prvič med najboljšimi tremi v glasovanju za MVP priznanje

Glede na izrazito višjo natančnost metov iz igre gostiteljev, ki so za tri točke zadeli kar polovico metov (18 od 36), Dallas pa zgolj 10 od 33, Mavericks niti niso tako veliko zaostali za zmagovalci (-12). Dončić je dočakal jubilejni 20. poraz proti LA Clippers v ligi NBA. Ni je ekipe, proti kateri bi doživel toliko porazov, kar je tudi pričakovano, saj je dvakrat zapored v končnici izpadel prav proti njim. Po tekmi ga je lahko v boljšo voljo spravila novica, da bo prvič v karieri v glasovanju za MVP igralca uvrščen med najboljše tri v ligi NBA.

Luka Dončić se je prvič v zgodovini v glasovanju za MVP igralca rednega dela sezone uvrstil med tri najboljše igralce. Končni vrstni red bo razkrit v začetku maja, po neuradnih informacijah pa ima največje možnosti za že tretjo osvojitev v zadnjih štirih sezonah Srb Nikola Jokić (Denver). Dončić je sicer v zadnjih štirih sezonah v glasovanju za MVP priznanje osvajal osmo (2022/23), peto (2021/22), šesto (2020/21) in četrto mesto (2019/20).

The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player finalists

LD77 se je prvič predstavil z novim košarkarskim copatom Jordan Luka 3. To je že tretji model lastne linije, ki pa mu na tekmi v Los Angelesu ni prinesel sreče. Je pa Ljubljančan dosegel 33 točk in bil prvi strelec dvoboja.

Mavericks' Luka Doncic debuts the Jordan "Luka 3" before Game 1 vs. Clippers

Vroči Dončić zaostaja le za legendarnim Jordanom Luka Dončić in Ivica Zubac se bosta pomerila tudi na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Grčiji. Foto: Reuters Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je vstopil v svojo četrto končnico, odkar nastopa v ligi NBA. V tistih sezonah, ko se je v prvem krogu pomeril z LA Clippers, je vedno izpadel na začetku, v sezoni 2021/22, ko se je izognil Clippersom, pa je navdušil in prišel do konferenčnega finala! 25-letni Slovenec je do nedeljske tekme v Los Angelesu v karieri v končnici lige NBA odigral 28 tekem, na njih pa v povprečju na tekmo prispeval 32,5 točke, 9,3 skoka in 7,9 asistence. Več točk od njega je v karieri v končnici povprečno na dvoboj dosegal le legendarni Michael Jordan (33,4). Vsi ostali so dosegali manj kot 30 točk, tudi naslednji na večni lestvici, kot so Allen Iverson (29,7), Kevin Durant (29,4) in Jerry West (29,1). Kako je legendarni Michael Jordan pred leti na zvezdniški tekmi All-Star pozdravil in čestital Luki Dončiću za izvrstne predstave: Michael Jordan & @luka7doncic 😱 #NBAAllStar #NBA75 pic.twitter.com/lroRmwN5BN — NBASpain (@NBAspain) February 21, 2022

Boston zlahka upravičil vlogo favorita

Jayson Tatum je v uvodni tekmi končnice lige NBA vknjižil trojni dvojček (23 točk, 10 asistenc in 10 skokov). To je njegov prvi "triple-double" v karieri na tekmi končnice lige NBA. Foto: Reuters

Nedeljski spored se je začel z matinejo v Bostonu. Boston Celtics (64 zmag, 18 porazov), najuspešnejša ekipa rednega dela lige NBA, so upravičili vlogo favorita proti Miami Heat (46-36). Gostitelji so iz četrtine v četrtino višali prednost, v tretji so bili denimo boljši s kar 31:14, in v zadnjih 12 minut krenili s kar 32 točkami razlike (91:59).

Nekdanja ekipa Gorana Dragića se je spogledovala s katastrofo, a je nato le zaigrala bolje in vsaj malce omilila prepričljiv poraz. Boston je na koncu v dvorani TD Garden zmagal s 114:94, na parketu pa je pričakovano najbolj izstopal Jayson Tatum. S 23 točkami, čeprav je za tri točke metal le 1/8, je bil najboljši strelec zmagovalne ekipe. Dodal je še 10 skokov in 10 asistenc ter tako v končnico vstopil s trojnim dvojčkom. To je bil njegov krstni "triple-double" v play-offu. 20 točk je dodal Derrick White, 18 Kristaps Porzingis, 17 pa jih je dosegel Jaylen Brown. Celtics so blesteli v metih za tri točke. Od 49 so jih zadeli skoraj polovico (22), kar znaša visokih 45 odstotkov.

Gledalcem je v zadnji minuti zastal dih, ko je po posredovanju Caleba Martina padel na tla Jayson Tatum. Prvi zvezdnik Bostona bi skoraj padel na vrat, a jo je na srečo odnesel brez poškodbe:

Damn… Dirty play by Caleb Martin on Celtics star Jayson Tatum.



😳



Could have caused a serious injury.

Največ točk na tekmi je sicer dosegel center Miamija Bam Adebayo (24), ki bo podobno kot Tatum (in njegov soigralec Jrue Holiday) letos sestavljal zvezdniško ameriško olimpijsko reprezentanco v Franciji. Delon Wright, ki je v sezoni 2019/20 sodeloval z Luko Dončićem pri Dallasu, je dal 17, Jaime Jaquez Jr. pa 16 točk.

Boston ima dodaten motiv, saj jih je Miami lani izločil, potem ko jih je v TD Gardnu nadigral na odločilni sedmi tekmi. A takrat je za Heat igral tudi prvi zvezdnik Jimmy Butler, sicer velik prijatelj Gorana Dragića, ki tokrat zaradi poškodbe ni mogel pomagati soigralcem.

Liga NBA, 21. april:

Liga NBA, prvi krog končnice:



Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8) /1:0/

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) /1:0/

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6) /0:0/

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/



Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) /0:0/

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) /1:0/

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) /1:0/

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) /1:0/



// izid v zmagah, igrajo na štiri zmage