Kaj pred veliko preizkušnjo sporoča Luka Dončić?

Čakanja je konec, Dallas Mavericks z Luko Dončićem danes čaka prva tekma končnice letošnje sezone lige NBA. Še tretjič v svoji karieri se bo slovenski as v prvem krogu končnice zoperstavil zvezdniški zasedbi Clippersom, ki jih Dallas v zadnjih dveh poskusih ni uspel zaustaviti. Letos se zasedba Jasona Kidda nadeja drugačnega razpleta, ekipi sta napram ne samo zadnjim dvobojem v končnici, temveč tudi napram letošnjim prvim trem medsebojnim srečanjem precej spremenjeni. Edina stalnica pri Dallasu je Luka Dončić, ki je bil že v letih 2020 in 2021 strup za obrambo Clippersov.

Od takrat je slovenski as le še napredoval in postal vodja tako na igrišču kot zunaj njega. Tudi tokrat bo slovenski as na veliki preizkušnji, zagotovo ga čaka trda in agresivna obramba. "V tem letu smo pri Luki videli že številne poskuse zaustavljanja in obrambe tako s strani Clippersov kot s strani drugih. Veliko je podvajanja, na eni izmed tekem ga je kril celo Ivica Zubac. Vemo, da bodo tudi tokrat na čelu poskusili vse, da ga ustavijo, a na to smo pripravljeni," je pred tekmo dejal Jason Kidd.

"Serija je dolga, pomembno je le, kdo zdrži do konca," pravi Jason Kidd. Foto: Guliverimage

Pod vprašajem le nastop Hardawaya

V tej sezoni sta ekipi odigrali tri tekme, dve so dobili Clippersi, a vsi trije obračuni so bili odigrani še v letu 2023, ko je bila igra Dallasa povsem drugačna, kot je bila v zaključku te sezone, ekipa pa je od takrat močnejša tudi za P. J. Washingtona in Daniela Gafforda. "Nekih skrivnosti ni, obe moštvi vesta, kaj so prednosti in slabosti druge. Luka je bil v končnicah 2020 in 2021 odličen, veliko bo od njega odvisno tudi letos. Bomo videli, na kakšen način se ga bodo lotili tokrat, to je čar končnice. Serija je dolga, pomembno je le, kdo zdrži do konca. Nazadnje je dvakrat to uspelo Clippersom," je dejal Kidd.

Ta bo na prvi tekmi, ki se bo začela že ob 21.30 po slovenskem času, računal na skoraj popolno zasedbo, pod vprašajem je le nastop Tima Hardwaya Jr., ki se je v zadnjih dneh spopadal z boleznijo. Normalno je z ekipo treniral Dereck Lively Jr., ki zaradi težav s kolenom ni igral od 31. marca, ob tem pa se je spopadel še s smrtjo mame, ki je izgubila boj z rakom, a je ob podpori celotne ekipe hitro zakorakal nazaj na igrišče.

Dereck Lively II je v zadnjih dneh normalno treniral z ekipo. Foto: Guliverimage

Dallas je zadnji teden izkoristil tako za počitek kot za priprave na prvi obračun v Crypto.com areni, iz katere se bodo v prihodnji sezoni preselili v novo dvorano Intuit Dome v Inglewoodu. "Ogledali smo si ogromno posnetkov njihove igre. Košarkarjem včasih to ni všeč, hitro postanejo nervozni, a odlično so se odzvali, vedo, v katerem delu sezone smo in kaj je pomembno. Moramo ostati potrpežljivi in pozorni na vse podrobnosti. Veliko bo fizične igre. Igrali bomo proti odlični ekipi Clippersov, ki imajo štiri bodoče člane hiše slavnih – Paula Georga, Jamesa Hardna, Russlla Westbrooka in Kawhija Leonarda –, ob tem pa jih vodi eden od najboljših trenerjev v ligi Ty Lue," je poudaril Kidd.

Nastop Kawhija Leonarda je pod vprašajem, njegova usoda bo najverjetneje znana le nekaj ur pred začetkom prve tekme. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Podobna slika s poškodbami je tudi pri gostiteljih prve tekme. Clippersi so pred srečanjem nastop Leonarda, ki ni igral od konca marca, označili z vprašajem, ostali igralci so nared. Dvaintridesetletni košarkar ima težave z vnetjem kolena, v zdravstveni službi ekipe iz mesta angelov pa počnejo vse, da bi ameriški košarkar lahko zaigral že na prvi tekmi, saj je bil tako v končnicah 2020 in 2021 kot na prvih medsebojnih tekmah v sezoni rak rana za igro Dallasa. "Pogovarjali smo se o stvareh, ki smo jih delali na zadnjih 20 tekmah sezone, moramo nadaljevati z našo dobro igro v obrambi, hkrati pa moramo narediti svoje v napadu. Dokazali smo, da lahko igramo obrambo na visoki ravni, zdaj je pomembno, da bomo to storili tudi v končnici," je še poudaril Kidd.

Začetka končnice se veseli tudi Dončić, ki je s povprečjem 32,5 točke drugi strelec v končnici lige NBA vseh časov. Pred njim je le Michael Jordan (33,5 točke), za njim pa sta zvezdnika Allen Iverson (29,7 točke) in Kevin Durant (29,4 točke). "Vsi vemo, kaj lahko Clippersi naredijo v obrambi in napadu. Vsaka tekma posebej bo pravi boj. Težko bo ustaviti zvezdniško zasedbo. Naša kemija je na najvišji ravni. Igramo odlično košarko, v zadnjem času smo bili pravi tudi v obrambi. Upam, da bomo v tem slogu samo še nadaljevali. Ker nisem igral na zadnjih dveh tekmah sezone, sem dobil potreben počitek. Imel sem nekaj dni odmora, usmeril svoje misli proti končnici in se maksimalno pripravil. Končnica je zabavna z visoko intenzivnostjo, nikoli ne veš, kdaj se bo končalo, zato moraš izkoristiti vsak trenutek. Užival bom," pa je pred prvo tekmo poudaril Dončić.

