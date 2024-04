Incident v Denverju, Jokićev brat v obraz udaril gledalca #video

Dramatično srečanje v Denverju, na katerem so soigralci še vedno poškodovanega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja proti Jezernikom nadoknadili 20 točk zaostanka in nato zmagali s košem Jamala Murrayja ob zvoku sirene (101:99), Nikola Jokić pa je vknjižil imeniten trojni dvojček (27 točk, 20 skokov in 10 asistenc), je zaznamoval tudi incident na tribunah.

Kako je Strahinja Jokić v obraz udaril gledalca:

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



(via cgallegos67/TT)pic.twitter.com/gjYzt7c1kE — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024

Strahinji Jokiću so v dvorani Ball Arena živci popustili do te mere, da je fizično obračunal z enim izmed gledalcev. Nato ga je brat Nemanja le pomiril, a so vse skupaj posnele kamere, tako da se je neprijeten pripetljaj hitro znašel na družbenih omrežjih. Jokićeva brata sta v preteklosti že poskrbela za nekaj incidentov, najodmevnejši je bil njun spor z bratoma dvojčkoma Marcusom in Markieffom Morrisom. Zadnji je soigralec Luke Dončića pri Dallasu, ki ga v noči na sredo ob 4. uri po slovenskem času čaka gostovanje pri LA Clippers.

Nikola Jokić je v noči na torek bil hudo bitko z Anthonyjem Davisom. Na koncu se je veselil dramatične zmage in novega trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Vodstvo lige NBA je številnim ameriškim medijev pritrdilo, da bo sprožilo preiskavo. Brata Nikole Jokić namreč nista prvič izgubila živcev na košarkarskih dogodkih v ZDA. Naslednji dve tekmi prvega kroga končnice med Denverjem in LA Lakers bosta v Kaliforniji. Prvaki vodijo z 2:0.