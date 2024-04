Dončića na prvi tekmi končnice spremljala posebna navijačica

Hhči Luke Dončića in Anamarie Goltes, Gabriela, ki bo v začetku maja dopolnila pet mesecev, je v živo doživela prvo očetovo tekmo v končnici lige NBA: Foto: Instagram/Luka Dončić

Košarkarji Dalas Mavericks bodo današnji večer najverjetneje čim hitreje pozabili. Na gostovanju pri Los Angeles Clippers so v uvodni tekmi končnice lige NBA izgubili s 97:109, še bolj pa bode v oči dejstvo, da so v prvem polčasu dosegli zgolj 30 točk, kar je nov neslaven rekord franšize. Luka Dončić, ki je dosegel 33 točk, 13 skokov in 6 asistenc, in Kyrie Irving, ki je v statistiko Dallasa dodal 31 točk, sta pogrešala bolj razigrane soigralce.

Dončić je po tekmi izvedel, da bo v glasovanju za MVP igralca sezone osvojil najvišje mesto v karieri - uvrstil se je namreč med najboljše tri - , kar je verjetno vsaj malo popravilo slab okus z uvodne tekme končnice.

