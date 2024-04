Luka Dončić zaprl usta kritikom: Vedno bodo govorili, da … #video

Po dragoceni zmagi Dallasa (96:93) v Los Angelesu se ni razpredalo le o novem izjemnem strelskem dosežku slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, ki je bil z 32 točkami prvi strelec srečanja in dosegel nekaj zelo pomembnih trojk v zelo primernem času, ampak tudi o njegovi predstavi v obrambi. Košarkarjem, ki jih je pokrival, je povzročal ogromne preglavice. To so potrdile tudi številke. Pohvale si je prislužil od obeh trenerjev, Jason Kidd ga je oklical za popolnega vodjo. Ne le v napadu, ampak tudi glede pristopa in učinkovitosti v obrambi. Slovenski as se je po tekmi dotaknil tudi kritikov, ki ga že dolgo zasipavajo z očitki, da igra preslabo obrambo.

Košarkarjem Dallasa je v noči na sredo v Los Angelesu v teniškem žargonu uspel brejk. Skupni rezultat v zmagah so izenačili na 1:1. Ker sledita dve tekmi na domačem parketu v Teksasu, so si s tem zagotovili pomembno prednost. Če so na prvi tekmi parali živce navijačem z nemočjo tako v napadu kot tudi obrambi in si prislužili veliko kritiko trenerja Jasona Kidda, ki je njihovo igro označil za preveč pasivno in dodal, da s takšnim pristopom proti Los Angeles Clippersom, katerih igra temelji na fizični moči in agresivnosti, nimajo možnosti, je bilo tokrat bistveno drugače. Dallas se je pokazal v povsem drugačni luči. Zlasti v obrambi, kjer je Clippersom, čeprav se jim je pridružil tudi najboljši igralec Kawhi Leonard, dovolil le 93 točk.

Vrhunci predstave Luke Dončića v Los Angelesu:

Z obrambo, ki je na trenutke mejila že na popolnost, je gostitelje prisilil k številnim zgrešenim metom. Iz igre so metali zgolj 36,8-odstotno, kar je njihov najslabši odstotek v tej sezoni. In kdo je najzaslužnejši za takšen napredek v obrambi? To je bil prav Luka Dončić. Najboljši strelec lige NBA v tej sezoni, igralec, od katerega je v povprečju na tekmo v končnici več točk dosegal le legendarni Michael Jordan.

Neverjetna statistika obrambnega garača iz Slovenije

Po dvoboju se ni naposlušal le pohval o strelskem učinku, ampak tudi o igri v obrambi. Foto: Reuters Čeprav se je v karieri naposlušal očitkov, da se v obrambi ne trudi dovolj, ampak hrani moči za napad, se mnenje kritikov, ki so do njega negativno nastrojeni, ni spremenilo. Tudi po tekmah, na katerih se je predstavil v boljši, veliko bolj kakovostni podobi obrambne igre. Zanimivo bo videti, ali mu bodo po tem, kar so videli na zadnji tekmi v Los Angelesu, priznali dodatne vrline. 25-letni slovenski dragulj o tem dvomi.

"Kritiki bodo vedno govorili, da ne igram obrambe. V redu. Tukaj sem, da uživam v košarki. To je zabavno," je povedal Dončić v mikrofon televizije TNT po sladki zmagi v Kaliforniji, ko je Dallas povedel do zmage nad Clippersi s 96:92. Dosegel je natanko tretjino vseh točk zmagovalne ekipe (32), a ogromno prispeval tudi k odlični obrambi. Statistiki pri ESPN so vse skupaj podprli s statističnim pregledom, v katerem je razvidno, da so igralci, ki jih je Dončić aktivno pokrival na srečanju, 17-krat vrgli proti košu, zadeli pa le dvakrat.

Per ⁦@ESPNStatsInfo⁩, the Clippers were 2-of-17 from the floor when Luka Doncic was the primary defender tonight. pic.twitter.com/JQSOUjtYvD — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 24, 2024

To je izjemna statistika, ki Dončića prikazuje v novi luči. Že tako je oklican za strelskega kralja in glavnega kreativca moštva, ki s pomočjo visokega košarkarskega inteligenčnega količnika olajšuje delo tako sebi kot tudi soigralcem, po zmagi nad Clippersi pa je košarkarska javnost podrobneje spregovorila še o njegovi obrambi. Dončić se zaveda, da so sodniška pravila v končnici nekoliko drugačna. "Drugače je. Dovoljuje se bolj fizična igra, sodi se manj prekrškov kot sicer. To sem tudi pričakoval, vendarle se igra končnica. Sodniki dopuščajo takšno igro, kar je v redu," je zadovoljen, če se bo takšen kriterij tudi v prihodnje upošteval enakovredno pri obeh tekmecih in ne bo izjem.

Kidd: Luka ni naš vodja le v napadu, ampak ...

Jason Kidd je javno pohvalil delo Luke Dončića v obrambi. Foto: Reuters "Tekmeci skušajo v napadu igrati na meni, a sem ponosen tudi na svojo obrambo," jim je prekrižal načrte ter zaklenil svoj koš. "Če me hočejo napasti, naj bo tako. To sprejmem. Zdi se mi, da sem danes odigral dobro v obrambi," je dejal Ljubljančan. S tem pa je poskrbel še za nekaj.

Kot rojeni vodja ekipe je pri soigralcih sprožil dodatno motivacijo, da v obrambi še bolj grizejo. "Ko igra obrambo na takšni ravni, morajo povzdigniti svojo tudi njegovi soigralci. Prepoznajo odgovornost, ki jo nosi kot vodja. Morajo ga posnemati. On ni naš vodja le v napadu, ampak tudi v obrambi," je Kidd ponosen, da ima v ekipi tako izstopajočega in pomembnega posameznika.

"Dobro smo igrali v obrambi. Če takšnega tekmeca (kot je Dallas, op. p.) zadržiš na 96 točkah, si v obrambi opravil dobro delo. Ne moreš si želeti boljšega. Morali bi pa biti boljši v napadu, večkrat prodreti pod koš. Zgrešili smo ogromno metov. Pri Dallasu pa sta Luka in Kyrie zadela kar nekaj zahtevnih košev," je trener Clippersov Tyronn Lue pohvalil vodilni dvojec Dallasa.

Dvoboj v Los Angelesu sta si ogledala tudi komik Billy Crystal in košarkarski zvezdnik Chris Paul, ki je z Golden Statom izpadel v dodatnih kvalifikacijah za končnico. Foto: Reuters

Dončić in Irving sta tokrat skupno prispevala 55 od 96 točk (na prvi sta jih dosegla 64 od 97), a sta imela pomembnega pomočnika, P.J. Washingtona Jr. Podobno kot na prvi tekmi je bil tretji najboljši strelec Dallasa, a je tokrat dosegel 18 točk, od tega kar deset v zadnjih četrtini, ko se je lomil rezultat.

"Na prvi tekmi smo prejeli udarec v obraz. Želeli smo odgovoriti tekmecu. Izboljšali smo obrambno igro in zaigrali agresivno," je razkril ključ do zmage, s katero je Dallas izenačil na 1:1. To je bila tekma, na kateri nobeni izmed ekip ni uspelo doseči trimestnega števila točk. Trener Jason Kidd je dejal, da ga je vse skupaj spominjalo na najboljše košarkarske predstave v 90. letih prejšnjega stoletja.

''Luka Dončić je kot Benjamin Button''

Luka Dončić bo z Dallasom znova na delu v noči na soboto ob 2. uri zjutraj. Foto: Guliverimage V končnici imajo dvoboji tako velik vložek, da želijo ekipe igrati z najmočnejšo postavo in najboljšim igralcem med srečanjem odmerjajo čim manjši počitek. Luka Dončić je tako na parketu prebil skoraj 46 minut.

"Saj je mlad. On je kot Benjamin Button. Vedno mlajši je. Če ga vprašate, vam bo odgovoril, da lahko odigra tudi 48 minut," je Kidd v šali primerjal Dončića z znanim filmskim junakom, ki ga je pred leti upodobil Brad Pitt ter predstavlja lik osebe, ki se rodi kot star gospod in nato, tako telesno kot osebnostno, postaja vedno mlajši.

Tretja tekma bo v noči na soboto v Teksasu. Serija se torej seli v Dallas, kjer bo v nedeljo zvečer odigrana še četrta tekma. Telički si želijo, da bi se nato vrnili v Kalifornijo z aktivno prednostjo 3:1.