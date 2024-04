Čarobne številke Luke Dončića, ki se mu klanja svet

Po tem, ko je slovenski košarkarski genij Luka Dončić v sredo odigral 30. tekmo v končnici lige NBA, so socialna omrežja preplavili statistični sladkorčki o njegovih dosežkih. Nekateri ponujajo tako čarobne številke, da se zdijo na prvi pogled domala neverjetne. A so še kako resnične. Tako kot je resničen tudi fenomen največjega športnega ambasadorja Slovenije na svetu.

Na socialnih omrežjih ne manjka navdušenja nad dosežki Luke Dončića. Čeprav je star komaj 25 let, že dolgo spada v izbran krog največjih svetovnih košarkarskih zvezdnikov. Ko nastopi čas za končnico lige NBA, se v njem prebudi poseben adrenalin. To so tekme, na katerih najbolj uživa. Doživlja jih kot največji izziv, temu primerna je tudi strast, s katero se loteva uresničevanja ciljev.

Največjega cilja, to je osvojitev naslova lige NBA, še ni uresničil. Nova priložnost se mu obeta letos, kjer se trenutno v prvem krogu končnice meri z Los Angeles Clippers. Po zmagi v sredo (96:93) si je njegov Dallas priigral pomembno prednost, saj je rezultat v skupnih zmagah izenačil na 1:1, njegovi Mavericks pa bodo lahko do konca serije večkrat računali na prednost domačega igrišča od tekmecev.

Vrhunci Luke Dončića na 30. tekmi, ki jo je odigral v končnici lige NBA:

Dončić je na zadnji tekmi, ki jo je oplemenetil z 32 točkami, devetimi asistencami in šestimi skoki, pa tudi odlično igro v obrambi, praznoval manjši jubilej, saj je odigral 30. tekmo končnice lige NBA. To je bila priložnost, ko so lahko ljubitelji statistike potegnili črto in ponudili primerjavo med tem, kaj je uspelo Dončiću in kaj ostalim. Številke potrjujejo, kako je slovenski superzvezdnik na tekmah končnice zelo učinkovit in navdihnjen. Kar 19-krat je presegel mejo 30 točk. Torej skoraj na dveh tretjinah vseh srečanj. Najboljše, kar se tiče čudežnih statističnih številk, pa šele sledi.

Luka Doncic has more 30-point playoff games than 98.6% of all players in NBA history.



He’s played 30 playoff games. pic.twitter.com/7wHqwKJr8J — StatMamba (@StatMamba) April 24, 2024

Statistični podatek, ki se zdi tako neverjeten, da v srcih slovenskih ljubiteljev košarke in oboževalcev LD77 vzbuja izjemno navdušenje, sporoča, kako je Dončiću uspelo nekaj, s čimer se ne more pohvaliti kar 98,6 odstotka vseh košarkarjev, ki so kdajkoli zaigrali v končnici lige NBA. V zgodovini tekmovanja je tako zelo malo junakov, ki so v končnici vsaj 19-krat dosegli 30 ali več točk. A eden izmed njih prihaja prav iz Slovenije, čeprav ima komaj 25 let in je v play-offu odigral šele 30 tekem. To je tako mogočen podvig prvega zvezdnika Dallasa, da je lahko Slovenija več kot ponosna na vse, kar mu uspeva čez veliko lužo.

Jordan, Chamberlain in ... Dončić!

Dončić je v končnici lige NBA, letos jo izkuša četrtič v karieri, na 30 tekmah v povprečju prispeval 32,5 točke, 9,3 skoka in 7,8 asistence. To je drugi najboljši strelski izkupiček vseh časov. Pravzaprav sta v končnici več kot 30 točk na tekmo v povprečju dosegala le dva igralca. Le Dončić in pa legendarni Michael Jordan. Sta tudi edina v zgodovini tekmovanja, ki se lahko povprečno na tekmo pohvalita z vsaj 30 točkami, petimi skoki in petimi asistencami.

Most PPG+RPG+APG in Playoff history:



51.2 - Wilt Chamberlain (160 games)

49.7 - Luka Doncic (30)

47.0 - Nikola Jokic (70)

45.7 - Bill Russell (165)

45.6 - Michael Jordan (179)

44.7 - LeBron James (284)

43.9 - Elgin Baylor (134)

43.8 - Giannis Antentokounmpo (79) pic.twitter.com/zk6MZg80Lh — The Lead (@TheLeadSM) April 24, 2024

Ameriški ljubitelji statistike obožujejo točke, skoke in asistence. Ko jih seštejejo, po tej računici je torej Luka Dončić na zadnji tekmi v Los Angelesu prišel do številke 47 (32 točk, devet asistenc in šest skokov), je najuspešnejši udeleženec končnice lige NBA v tej kategoriji Wilt Chamberlain (v povprečju 51,2 na tekmo). Takoj za njim je že slovenski junak Luka Dončić (49,7), na tretjem mestu pa branilec naslova, njegov dober prijatelj in soigralec slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, raznovrstni Srb Nikola Jokić (47,0).

Most Playoff PPG in First 30 Games:



36.4 — Michael Jordan

35.4 — Wilt Chamberlain

32.5 — Luka Doncic

31.1 — Elgin Baylor pic.twitter.com/CtKvTsD5yX — Hoop Muse (@HoopMuse) April 24, 2024

Kar se tiče uvodnih 30 nastopov v končnici, sta več točk na tekmo od Dončića dala le dva legendarna košarkarja. To sta Michael Jordan (36,4) in Wilt Chamberlain (35,4), nato pa napoči čas že za mladega Slovenca (32,5), ki pa mu takšne statistične analize ne prinašajo večjega veselja. Dončić individualnih priznanj po pomembnosti nikoli ni uvrščal pred ekipne dosežke. Najbolj bo vesel in zadovoljen šele takrat, ko (če) bo osvojil prstan. Jordan ga je s Chicago Bulls pri 27 letih, je pa tudi res, da je začel v ligi NBA nastopati pozneje od Dončića, šele pri 21 letih.

Bi lahko slovenski as postal prvak pri 25 letih? To bo znano v prihodnjih tednih. Za začetek bi Dallas, če bi v prvem krogu končnice izločil LA Clippers, v nadaljevanju končnice naletel na boljšega z obračuna med Oklahomo Cityjem in New Orleansom. Tam kaže veliko bolje prvopostavljenim Thunder, ki vodijo z 2:0 v zmagah.

