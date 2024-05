V noči na sredo so bili v ligi NBA odigrane tri tekme prvega kroga končnice. Košarkarji Philadelphie 76ers so po podaljšku s 112:106 ugnali New York Knicks in izid v zmagah znižali na 2:3, enak podvig je uspeh ekipi Milwaukee Bucks, ki je bila brez glavnih zvezdnikov Giannisa Antetokounmpa in Damiana Lillarda boljša od Indiane (115:92). Cleveland Cavaliers pa so s 103:103 premagali Orlando Magic in v seriji povedli s 3:2.