Košarkarji Oklahome imajo pripravljene metle

Minnesota Timberwolves so se v drugi krog končnice lige NBA uvrstili s tako imenovano metlo nad Phoenix Suns, v noči na torek lahko med osem najboljših na tak način napredujejo še Oklahoma City Thunder. Na parketu so tudi branilci naslova Denver Nuggets, ki proti Los Angeles Lakers vodijo s 3:1 v zmagah.

Pričakovali smo, da bodo imeli lahko delo v prvem krogu končnice lige NBA Boston Celtics, a so Miami Heat dobili drugo tekmo. Na Floridi bodo tako v noči na ponedeljek poskušali košarkarji iz Bostona povesti s 3:1 v zmagah.

Četrto zmago pa to noč lovijo Denver Nuggets proti LA Lakers in Oklahoma City Thunder proti New Orleans Pelicans. Pelikani brez Ziona Williamsona (stegenska mišica) so prvo tekmo izgubili le za dve točki, na drugi in tretji pa bili povsem nemočni. Oklahoma ju je dobila za 32 oziroma 21 točk. Thunder je na zadnjih desetih tekmah izgubil samo dvakrat, v svojih vrstah ima Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki se z Nikolo Jokićem in Luko Dončićem poteguje za nagrado MVP, najkoristnejši igralec rednega dela sezone.

Liga NBA, 29. april: